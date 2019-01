Brexit : le Parlement britannique veut que T. May renégocie, Bruxelles reste inflexible

Theresa May, le 29 janvier 2019, à la Chambre des communes à Londres.

L'amendement à l'accord sur la sortie de l'Union européenne demandant le remplacement du "backstop" nord-irlandais par des mécanismes alternatifs a été adopté par 317 voix contre 301 à la Chambre des Communes. Un pari réussi pour Theresa May.

A deux mois exactement de la date prévue pour le Brexit, les Européens avaient à nouveau les yeux rivés sur la Chambre des communes, mardi 29 janvier, où les députés britanniques se sont prononcé sur sept amendements au projet de retrait négocié par Theresa May, qu'ils ont rejeté le 15 janvier dernier par 432 voix contre 202.

L'amendement du conservateur Graham Brady demandant le remplacement du "backstop" nord-irlandais par des mécanismes alternatifs a été adopté par 317 voix contre 301.

Prévu pour n'entrer en vigueur qu'à défaut d'autre solution à l'issue d'une période de transition, ce dispositif stipule que le Royaume-Uni demeure dans un "territoire douanier unique" avec l'Union européenne, ce qui limiterait la capacité de Londres à négocier des traités commerciaux avec des pays tiers.

>> À lire : John Bercow, un trublion à la tête de la Chambre des communes

Theresa May avait déclaré à son cabinet, réuni mardi matin, que "des changements juridiques au 'backstop' seront nécessaires pour obtenir le soutien de la Chambre des communes", a rapporté son porte-parole, en référence à la disposition prévue dans l'accord de divorce censée éviter le retour d'une frontière physique entre la province britannique d'Irlande du Nord et la République d'Irlande

"Ce soir, le Parlement a clairement montré qu'il était possible de faire adopter cet accord si nous pouvons obtenir des changements relatifs au Backstop", a déclaré le porte-parole de Theresa May. L'UE souhaite toujours que le Royaume-Uni parte avec un accord. Elle veut que le Royaume-Uni parte pour un accord, car c'est dans son intérêt et dans celui du Royaume-Uni", a-t-il ajouté.

Brexit : l'analyse de Caroline de Camaret sur le dernier vote du Parlement

Pas renégociable

A Bruxelles, un porte-parole de Donald Tusk, président du Conseil européen, a rappellé que le backstop fait partie de l'accord conclu avec Londres et qu'il n'est pas renégociable.

"L'accord de sortie reste le meilleur et le seul moyen d'assurer un départ ordonné du Royaume-Uni de l'Union européenne", a-t-il déclaré. "Le backstop fait partie de

l'accord de retrait et l'accord de retrait n'est pas ouvert à la renégociation."

La Chambre des communes s'est également prononcée mardi en faveur d'un amendement non contraignant visant à exclure une sortie sans accord, ce dont Donald Tusk s'est réjoui.

"Nous saluons et partageons l'ambition du parlement britannique d'éviter un scénario sans accord. Nous continuons à exhorter le gouvernement britannique à clarifier dès que possible ses intentions concernant les prochaines étapes", a dit

le président du Conseil, dont les propos ont été approuvés par les "27".

Avec AFP et Reuters