Venezuela : Nicolás Maduro se dit prêt à ouvrir des pourparlers avec l'opposition

Nicolás Maduro et le ministre de la Défense, Vladimir Padrino, lors d'un exercice miitaire à Maracay, au Venezuela, le 29 janvier 2019.

Le président vénézuélien Nicolás Maduro s'est dit, mercredi, disposé à mener des pourparlers avec l'opposition, une semaine après que l'opposant Juan Guaido s'est autoproclamé chef d'État par intérim du pays.

Face à la pression internationale, Nicolás Maduro a changé de ton. Le président vénézuélien a déclaré, merccredi 30 janvier, être disposé à mener des pourparlers avec l'opposition, avec la participation de médiateurs internationaux, rapporte mercredi l'agence de presse russe RIA.

"Je suis prêt à m'asseoir à la table des négociations avec l'opposition pour discuter, pour le bien du Venezuela, la paix et le futur du pays", a dit le dirigeant socialiste, cité par RIA.

Cette déclaration intervient une semaine après que l'opposant Juan Guaido, également président de l'Assemblée nationale, s'est autoproclamé chef d'État par intérim et a été immédiatement reconnu comme tel par les États-Unis. Il a appelé à de nouvelles manifestations ce mercredi.

À la demande du procureur général vénézuélien Tarek Saab, et alors que les États-Unis ont averti que ceux qui tenteraient de nuire à Juan Guaido feraient face à de "graves conséquences", la Cour suprême vénézuélienne a approuvé mardi l'ouverture d'une enquête préliminaire contre Juan Guaido, interdisant à celui-ci de quitter le pays et ordonnant le gel de ses comptes bancaires.

Le président de l'Assemblée nationale, qui conteste la légitimité de Nicolás Maduro et réclame de nouvelles élections. Une demande soutenue par L'Union européenne et la plupart de ses États membres, dont l'Espagne et la France.

Avec Reuters et AFP