Le froid polaire aux États-Unis fait plusieurs morts

Plusieurs personnes ont été tuées dans le Midwest américain à cause de la vague de froid polaire qui traverse la région. La météo a aussi provoqué l'annulation de milliers de vols et l'interruption de la livraison du courrier postal.

Une vague d'air polaire qui a envahi une partie des États-Unis cette semaine, du Dakota à l'Ohio, a provoqué la mort de plusieurs personnes depuis samedi, rapportent les autorités et les médias locaux. Selon l'agence AFP, au moins cinq personnes sont décédées, tandis que l'agence Reuters rapporte au moins 12 morts.

Une porte-parole de la police de Détroit a déclaré qu'un homme âgé de 70 ans avait été retrouvé mort mercredi 30 janvier dans une rue résidentielle de la ville. L'université de l'Iowa a annoncé qu'un étudiant avait été retrouvé mort devant un bâtiment du campus aux premières heures de mercredi et que son décès était vraisemblablement lié au froid.

Selon un membre du service de météorologie national, le mercure a dégringolé jusqu'à -48°C dans une zone du Minnesota. Les rues de Chicago, où la température a chuté à -28°C durant la journée de mercredi, étaient quasiment désertes. Des blocs de glace ont envahi les canaux de la ville et les rives du lac Michigan gelées, baignant sous le soleil et recouvertes d'une brume provoquée par la différence de température entre l'air et l'eau.

ICE BOAT: An ice breaking ship clears a path through the Chicago River #PolarVortex2019 pic.twitter.com/kzLymGvypE TicToc by Bloomberg (@tictoc) 31 janvier 2019

Trafic aérien perturbé

Le trafic aérien est également perturbé. Plus de 2 500 vols intérieurs, en provenance ou à destination des Etats-Unis, ont été annulés. Les autorités ont invité les automobilistes à la prudence, avertissant qu'il y avait un risque accru d'accident sur les autoroutes verglacées.

Les employés des chemins de fer de Chicago ont enflammé les rails pour éviter qu'ils ne gèlent et soient impraticables. Tous les trains urbains Metra Electric étaient à l'arrêt mercredi matin et jusqu'à "nouvel ordre", selon la société de transport.

With temperatures near -20 degrees in Chicago, railroad crews are setting tracks on fire to keep trains moving. https://t.co/tk9G3Gl1D9 pic.twitter.com/116IF0eZfI NBC News (@NBCNews) 31 janvier 2019

Les écoles ont été fermées dans plusieurs villes du Middle West mercredi, notamment à Chicago, et le seront encore jeudi.

Face à la détérioration des conditions météo, la poste américaine, le US Postal Service, a indiqué suspendre sa distribution de courrier mercredi dans six États : l'Illinois, l'Iowa, le Minnesota, les Dakota du Nord et du Sud et le Wisconsin.

Le redoux est prévu dans ces régions pour la fin de semaine tandis que la vague de froid se dirige vers la côte Est. Une chute des températures et des bourrasques de neige étaient ainsi attendues en Pennsylvanie et dans le Maine.

Avec AFP et Reuters