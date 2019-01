Venezuela : libération des deux journalistes français de "Quotidien"

Deux jours après leur arrestation à Caracas, les deux journalistes français de l'émission Quotidien ont été libérés jeudi et devraient rentrer en France rapidement. "Ils vont bien", assure l'ambassadeur français au Venezuela.

La pression diplomatique a sans doute aidé. Les deux journalistes français de l'émission "Quotidien", sur la chaîne TMC, arrêtés mardi à Caracas ont été relâchés, jeudi 31 janvier, par les autorités vénézuéliennes après avoir été retenus pendant deux jours, ont annoncé sur Twitter l'émission et l'ambassadeur de France au Venezuela.

Pierre Caillé et Baptiste des Monstiers, "soulagés et un peu fatigués", "vont bien et vont quitter le Venezuela dans quelques heures", a précisé l'ambassadeur Romain Nadal. Ils filmaient mardi le palais présidentiel de Caracas quand ils ont été interpellés.

Très heureux de retrouver nos compatriotes @piercaille @BdesMonstiers journalistes pour @Qofficiel soulagés et un peu fatigués. Ils vont bien et vont quitter le Vénézuéla dans quelques heures. Merci à tous ceux qui se sont mobilisés pour eux. @afpfr @EmbaFrancia @JY_LeDrian pic.twitter.com/pU87gee29P Romain Nadal (@NadalDiplo) 31 janvier 2019

Deux journalistes chiliens, également arrêtés mardi soir près du palais présidentiel, ont, eux, été expulsés mercredi soir, tandis que deux journalistes vénézuéliens arrêtés au même moment ont été relâchés mercredi matin.

L'agence espagnole Efe a également rapporté la disparition de son photographe Leonardo Muñoz et du motard vénézuélien qui le transportait.

Avec AFP et Reuters