L'Entretien

Chimamanda Ngozi Adichie : "Le président américain ressemble à un potentat africain"

France 24

Par : Sonia DRIDI

Lors de la Nuit des idées à Washington, France 24 a rencontré l'écrivaine nigériane Chimamanda Ngozi Adichie. Notamment connue pour son roman "Americanah", féministe et anti-raciste engagée, Chimamanda Ngozi Adichie partage son temps entre le Nigeria et les États-Unis. Après "l'espoir" suscité chez elle par Barack Obama, elle se montre très critique envers envers son successeur : "Sous la présidence Trump, il y a cette idée que c'est OK d'être raciste".

