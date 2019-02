Karl Lagerfeld, icône absolue de la mode

MEDIATV

Par : Media TV | Pascal MOURIER

Humour, rigueur et savoir-faire ! Karl Lagerfeld est devenu, en plus de six décennies de mode, le couturier le plus connu et reconnu du monde. Styliste de génie, dessinateur hors pair, habile photographe, il a insufflé un vent de modernité dans toutes les griffes où il a œuvré. À travers quelques-uns de ses plus emblématiques défilés parisiens, il se livre, jamais avare de bons mots et d'aphorismes, parfois même à la limite de la provocation !