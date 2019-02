Au Venezuela, le bras de fer entre Guaido et Maduro se poursuit dans la rue

Le président vénézuélien Nicolas Maduro, de plus en plus contesté, a proposé samedi de convoquer des élections législatives anticipées dans le courant de l'année. Alors que des milliers d'opposants manifestaient pour exiger son départ.

Dans un discours prononcé devant des milliers de partisans célébrant les 20 ans de la révolution bolivarienne lancée par Hugo Chavez, Nicolas Maduro a annoncé samedi 2 février que l'Assemblée constituante, fidèle à son administration, allait débattre du renouvellement de l'Assemblée nationale, qu'il a qualifiée de "bourgeoise". Les prochaines élections législatives étaient prévues pour 2020.

De leur côté, des milliers d'opposants dirigés par le président autoproclamé Juan Guaido, ont défilé durant plusieurs heures dans l'est de la capitale Caracas agitant des drapeaux aux couleurs rouge, bleu et jaune du Venezuela. Ils ont commencé à marcher vers le siège de la représentation de l'Union européenne, dans le quartier de Las Mercedes.

L'opposition veut envoyer "un message à l'Union européenne" pour remercier "tous ces pays qui, très bientôt, vont nous reconnaître", selon Juan Guaido, 35 ans, qui préside le Parlement, seule institution contrôlée par l'opposition. Celle-ci juge le second mandat de Nicolas Maduro entamé le 10 janvier, illégitime car issu d'élections frauduleuses.

Des défections dans l'armée

Le pays est donc divisé entre partisans du chef de file de l'opposition soutenu par les Etats-Unis, la plupart des Etats latinoaméricains et certains pays européens et ceux du président contesté soutenu lui par la Russie, la Chine et la Turquie. Mais un troisième acteur pourrait peser dans le rapport de force : l'armée. Cette dernière est pour l'instant fidèle à Nicolas Maduro mais commence par enregistrer des défections.

Dans une vidéo diffusée dans la journée sur les réseaux sociaux, un général de division de l'armée de l'Air vénézuélienne a annoncé qu'il ne reconnaissait plus "l'autorité dictatoriale" de Nicolas Maduro et faisait allégeance au président autoproclamé Juan Guaido. "Je vous informe que je ne reconnais pas l'autorité dictatoriale de Nicolas Maduro et que je reconnais le député Juan Guaido comme président du Venezuela", affirme l'officier, qui apparaît en uniforme sur la vidéo et s'exprime depuis un lieu non divulgué.

#ATENCIÓN: General de la Fuerza Aérea de Venezuela, Francisco Yánez Rodríguez, reconoce a Juan Guaidó como presidente interino https://t.co/BXPS3y0hKi pic.twitter.com/QQoINo3cw9 Noticias RCN (@NoticiasRCN) 2 février 2019

Selon ce dernier qui s'est présenté comme directeur de la planification stratégique du haut commandement de l'Armée de l'Air "90 pour cent des forces armées (..) ne soutiennent pas le dictateur mais le peuple du Venezuela". Sur son compte Twitter, l'armée de l'Air a immédiatement posté une photo de ce général, Francisco Yanez, barrée en rouge du mot "Traître".

Indigno el hombre de armas que traiciona el juramento de fidelidad y lealtad a la Patria de Bolívar y al legado del Cmdte. Hugo Chávez, y se arrodilla ante pretensiones imperialistas. G/D Francisco Yanez TRAIDOR pic.twitter.com/1O1KNH63TI AVIACIÓN MILITAR (@AviacionFANB) 2 février 2019

Il y a une semaine, l'attaché militaire du Venezuela aux États-Unis, le colonel Jose Luis Silva, avait aussi appelé, dans une vidéo filmée au sein même de l'ambassade vénézuelienne à Washington, ses frères d'armes à soutenir Juan Guaido.

Lequel a annoncé samedi l'arrivée dans les prochains jours d'une aide humanitaire destinée au pays pétrolier à la frontière colombienne, au Brésil et sur une "île des Caraïbes", en demandant à l'armée de la laisser entrer. "Nous avons déjà trois centres de collecte pour l'aide humanitaire: Cucuta (Colombie), et il y en aura deux autres, l'une au Brésil et l'autre sur une île des Caraïbes", a déclaré le chef de l'opposition.

Washington a indiqué tenir prêts des aliments et des médicaments destinés au Venezuela pour un montant de 20 millions de dollars, mais Nicolas Maduro, 56 ans, qui attribue les pénuries aux sanctions américaines, estime qu'accepter l'aide humanitaire reviendrait à ouvrir la porte à une intervention militaire.

Une quarantaine de personnes tuées

Il a accusé les États-Unis d'orchestrer un coup d'État et rejeté l'ultimatum de certains pays européens dont la France de convoquer des éléctions d'ici dimanche, faute de quoi ils reconnaîtront Juan Guaido comme président. "La rue et encore la rue pour défendre la patrie et la révolution", a d'ailleurs lancé Nicolas Maduro à ses partisans.

La tension grimpe à chaque appel à manifester au Venezuela. Une quarantaine de personnes ont été tuées et plus de 850 arrêtées selon l'ONU depuis le début des mobilisations le 21 janvier.

Le Venezuela, pays aux énormes ressources pétrolières, a sombré économiquement et ses habitants souffrent de graves pénuries de nourriture et de médicaments, ainsi que d'une inflation galopante (10.000.000% en 2019 selon le FMI). Depuis 2015, quelque 2,3 millions de Vénézuéliens ont quitté le pays.

