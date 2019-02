Foot européen : La Juve et le Barça accrochés, Lyon s'offre le PSG

L'OL s'est adjugé le choc de la Ligue 1, dimanche, en infligeant au PSG sa première défaite de la saison. En Espagne, le Real a profité du nul du Barça et de la défaite de l'Atletico, tandis qu'en Italie, la Juve a partagé les points avec Parme.

• Liga : les bonnes affaires du Real Madrid

Grâce à un nouveau but de Karim Benzema, le Real a vaincu Alavés (3-0) lors de la 22e journée, dimanche 3 février à Madrid, et profité des contre-performances de ses concurrents en haut du classement pour refaire son retard (3e, 42 pts). Notamment sur le leader, Barcelone (1er, 50 pts), accroché par le FC Valence au Camp Nou (2-2), et l'Atletico Madrid (2e, 44 pts), surpris par le Betis (1-0), à Séville. Les rivaux de la capitale espagnole se retrouveront pour un savoureux derby madrilène samedi. De son côté, le FC Séville, défait sur la pelouse du Celta Vigo (1-0), voit le podium s’éloigner un peu plus après avoir enregistré une troisième défaite en cinq matchs.

• Serie A : Parme freine la Juve, l’Inter ne répond plus

La Juventus et Cristiano Ronaldo, auteur de deux nouveaux buts samedi, pensaient tenir leur 20e victoire en 22 journées de championnat, avant de se faire piéger à domicile dans les arrêts de jeu par le promu Parme et son intenable attaquant ivoirien Gervinho (3-3). Le leader turinois (60 pts) ne compte plus 'que' 9 points d'avance sur le Napoli, solide vainqueur de la Sampdoria au San Paolo (3-0). En panne d’inspiration, l'Inter Milan (3e, 40 pts) a été battu par Bologne (0-1), dimanche à domicile, et a ainsi fragilisé sa place sur le podium. Une place convoitée par l'AS Rome et l'AC Milan, qui se sont neutralisés (1-1) au Stade Olympique. Après deux défaites consécutives, les nerazzuri n'ont plus que quatre points d'avance sur leurs rivaux milanais et cinq sur la Roma.

• Premier League : City et Agüero giflent Arsenal, Higuain ouvre son compteur

Manchester City et Sergio Agüero, auteur d’un triplé, n’ont laissé aucune chance à Arsenal (3-1), samedi lors de l’affiche de la 25e journée de Premier League. Les skyblues reviennent à deux points du leader Liverpool (61 pts), qui se déplace à West Ham lundi soir en clôture de la journée. Privé d’Harry Kane jusqu'en mars, Tottenham (3e, 57 pts) a assuré le service minimum contre Newcastle (1-0). Humilié à Bournemouth (4-0), Chelsea (4e, 50 pts) s’est rebiffé en écrasant la lanterne rouge Huddersfield (5-0) grâce notamment à un doublé de son nouveau buteur argentin Gonzalo Higuain. Enfin, Manchester United a renoué avec la victoire, en s’imposant dans la douleur à Leicester (0-1), et a chipé la 5e place aux Gunners.

• Ligue 1 : Lyon s'offre le scalp du PSG, Lille flambe et l’OM se saborde

Lors de l’affiche de la 23e journée, le leader parisien est tombé à Lyon (2-1), au terme d’un match animé et de très haut niveau. Guère impressionné par son adversaire, toujours privé de Neymar, l’OL – pourtant rapidement menés au score – a infligé au PSG sa première défaite en championnat. Lille, de son côté, a étrillé l’OGC Nice (4-0), vendredi dans le Nord, notamment grâce à une performance magistrale de son jeune attaquant Nicolas Pépé.En milieu de tableau,la crise se poursuit pour Marseille, défait sur la pelouse du promu rémois (2-1), samedi. Il s’agit de la neuvième défaite de la saison pour les Phocéens. En revanche, l’AS Monaco respire mieux après avoir signé sa première victoire à domicile depuis le début du championnat, contre Toulouse (2-1). Un succès qui permet à l’effectif remodelé de Léonardo Jardim de sortir de la zone rouge.

• Bundesliga : Dortmund neutralisé, le Bayern perd du terrain

Défait à Leverkusen samedi (3-1), le Bayern Munich a manqué une occasion inespérée de revenir sur les talons du leader Borussia Dortmund, tenu en échec à Francfort (1-1). Un point tout de même précieux pour les hommes de Lucien Favre, qui comptent désormais sept points d'avance en tête de la Bundesliga après 20 journées. Les Bavarois, qui restaient sur une série de sept victoires consécutives, ont perdu gros, cédant la deuxième place – à la différence de buts – à Mönchengladbach, qui est allé l’emporter sur la pelouse de Schalke 04 (0-2). Vendredi soir, le RB Leipzig avait consolidé sa quatrième place (37 pts), qualificative pour la Ligue des champions, en allant s'imposer 3-0 à Hanovre.