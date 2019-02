Facebook fête ses 15 ans

France 24

Facebook souffle lundi ses 15 bougies ! En 15 ans, le réseau social de Mark Zuckerberg est devenu l’un des groupes les puissants du monde. Mais aussi l'un des plus critiqués et controversés, même si ces polémiques ne semblent pas stopper son ascension. On en parle en détail dans l'Info Éco.