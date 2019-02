Paris - Rome : Divorce à l'italienne ?

Le torchon brûle entre Paris et Rome. La situation est décrite comme sans précédent depuis la fin de la guerre par la France qui rappelle son ambassadeur. Le Quai d'Orsay dit ainsi réagir à une série de "déclarations outrancières" et d'"ingérences". Dernière en date : la rencontre ce mardi entre Luigi Di Maio et des gilets jaunes. Retour sur les raisons de la colère française avec nos invités du débat de France 24.

