À Bangkok, les promoteurs immobiliers veulent leur part du ghetto

France 24

Par : Charles EMPTAZ

Bangkok est une ville en pleine métamorphose avec des tours et des centres commerciaux qui se construisent à un rythme effréné. En bordure du fleuve Chao Praya se trouve le plus grand bidonville de la capitale thaïlandaise : Khlong Toei, plus de 100 000 habitants, un marché géant et un emplacement qui vaut de l'or. Alors que la pression des promoteurs immobiliers est énorme, habitants et cahutes de bois sont appelés à faire place nette d'ici à 2022. Quelles perspectives pour les habitants ?