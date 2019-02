Trump prédit la reprise imminente de "100%" des territoires du groupe EI

Donald Trump a affirmé que la reprise à "100%" des territoires tenus par l’EI en Syrie pourrait être annoncée "la semaine prochaine". Face au retrait annoncé des États-Unis, le président américain tente de rassurer ses alliés réunis à Washington.

Donald Trump a annoncé mercredi 6 février, espérer la "libération" imminente de "100 %" des territoires jadis contrôlés par le groupe État islamique (EI). Venu clôturer une réunion des pays membres de la coalition internationale antijihadiste, le président américain s’est montré soucieux de minimiser les conséquences de son retrait de Syrie. Il a également promis à ses alliés réunis à Washington de poursuivre le combat.

Éviter la résurgence de l'EI, trancher le sort de ses combattants étrangers détenus en Syrie, dissiper les tensions entre Kurdes et Turcs : les ministres des Affaires étrangères des pays membres de la coalition internationale antijihadistes, réunis par le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo, devaient faire face aux multiples casse-tête créés par le départ américain.

En sonnant le retrait en décembre, à la surprise générale, le président des États-Unis avait invoqué une défaite totale de l'EI. Mais cette proclamation hâtive a depuis été mise en doute de toutes parts.

"Défendre nos gens du terrorisme islamique radical"

"L'armée des États-Unis, nos partenaires de la coalition et les Forces démocratiques syriennes", une alliance arabo-kurde, "ont libéré la quasi-totalité des territoires auparavant contrôlés par l'EI en Syrie et en Irak", a déclaré Donald Trump, venu clôturer la réunion au département d'Etat.

"L'annonce formelle que nous avons repris 100 % du califat devrait intervenir la semaine prochaine", a-t-il ajouté. "Je ne veux pas l'annoncer trop tôt", a-t-il précisé, prudent, alors qu'il espérait initialement faire coïncider ce succès avec la réunion de la coalition et prouver ainsi que la mission première des 2 000 soldats américains déployés dans le nord syrien est accomplie.

Pour autant, les jihadistes qui restent "peuvent être très dangereux". "Ils ont encore de petites poches", "qui seront de plus en plus petites" mais "peuvent être si dangereuses", a reconnu le locataire de la Maison Blanche, promettant de "tout faire pour vaincre jusqu'au dernier membre de la folie de l'EI et défendre nos gens du terrorisme islamique radical".

Avant lui, son secrétaire d'État avait déjà admis que l'EI restait "une menace dangereuse", et appelé les 74 pays et cinq organisations multilatérales membres de la coalition à "réaffirmer l'objectif de la défaite définitive" du groupe jihadiste, qui a lancé ces dernières années des attentats meurtriers en Europe depuis ses anciens bastions, notamment en Syrie.

Avec AFP