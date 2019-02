Invité du jour

Afrique du Sud : "Le procès de Rivonia a permis à Mandela d’asseoir sa stature"

Avec nos deux invités de ce vendredi, Gilles Porte et Nicolas Champeaux, nous revenons sur un moment fort de l’histoire de l’Afrique du Sud : le procès de Rivonia ou celui de Nelson Mandela et de ses coaccusés dans les années 1960. Ils lui consacrent un documentaire ('Le Procès contre Mandela et les autres', sortie en France en octobre) en lice pour les César 2019.