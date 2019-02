Carnet de route en Iran, après 40 ans de République islamique

France 24

Suivre | Catalina GOMEZ ANGEL Par : Karina Chabour

L'Iran célèbre, lundi 11 février, les 40 ans de la Révolution islamique. En 1979, l'ayatollah Ruhollah Khomeini renversait le Shah et abolissait la monarchie, faisant prendre à l'Iran un virage radical. Il rompait alors avec l'allié américain et son mode de vie pour revenir à un islam ultra-traditionaliste. Quarante ans plus tard, où en est la révolution ? Quel est le rapport de force entre conservateurs et progressistes ?