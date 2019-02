Alain Juppé accepte de siéger au Conseil constitutionnel, sur proposition de Richard Ferrand

Depuis plus d'un an, l'ancien Premier ministre Alain Juppé laissait planer le doute sur sa volonté de se représenter aux prochaines municipales.

Le maire de Bordeaux Alain Juppé a annoncé, mercredi, qu'il avait accepté de siéger au Conseil constitutionnel, sur proposition du président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand, et qu'il renonçait à se représenter aux municipales de 2020.

L’ancien Premier ministre Alain Juppé a annoncé, mercredi 13 février, qu'il avait accepté la proposition du président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand de siéger au Conseil constitutionnel.

"J'ai décidé, il y a plusieurs mois, de ne pas me représenter à l'élection municipale de mars 2020. Je comptais annoncer cette décision au lendemain des élections européennes fin mai prochain. Ma nomination bouleversera ce calendrier", écrit le maire de Bordeaux (ex-LR) dans un communiqué.

"C'est avec une profonde émotion que je me prépare à quitter mes fonctions de maire et de président de la métropole de Bordeaux qui m'ont procuré tant de bonheur. Je donnerai mes raisons aux Bordelais(e)s lors d'un point de presse" jeudi, ajoute-t-il.

Depuis plus d'un an, Alain Juppé, finaliste malheureux de la primaire de la droite et du centre pour la présidentielle de 2017, laissait planer le doute sur sa volonté de se représenter aux prochaines élections municipales.

J'ai proposé la nomination de M. Alain Juppé au Conseil constitutionnel.

Homme d’État fort d’une expérience de la décision publique, il saura garantir, avec une vraie exigence républicaine, le respect des principes et des règles fondamentales de la Constitution de la République. pic.twitter.com/h2F2XPN8Ax Richard Ferrand (@RichardFerrand) 13 février 2019

En plus de l’ancien bras droit du président Jacques Chirac, âgé de 73 ans, l'ancien ministre Jacques Mézard et le sénateur François Pillet vont également être nommés au Conseil constitutionnel, ont annoncé mercredi l'Élysée et le Sénat dans des communiqués distincts.

Ces nominations doivent être formellement entérinées par le Parlement.

Avec AFP et Reuters