Remettre en selle la taxe carbone, mission impossible ?

Une tribune co-signée par 86 députés de cinq partis politiques plaide pour le retour de la taxe carbone. Une initiative hautement sensible, alors que la mesure a déclenché en novembre la crise des Gilets jaunes et continue de faire des remous.

Taxe carbone, le retour. Deux mois après le retrait de la très polémique taxe carbone par le Premier ministre sous la pression des Gilets jaunes, 86 députés de cinq groupes politiques (LREM, PS, UDI, MoDem et Libertés et Territoires) ont lancé un appel dans une tribune publiée dans Le Figaro, mercredi 13 février, pour la réhabiliter. Il s’agit, selon les signataires, de mettre en place "une fiscalité juste socialement."

🎙#taxecarbone : « Il faut une transition écologique accélérée, socialement équitable et surtout acceptée par les Français. La tribune de mes 86 collègues est une bonne initiative pour mettre cette question au cœur du #GrandDebat . » #LaMatinaleLCI @LCI https://t.co/GfbZJwVxXb Gilles Le Gendre (@GillesLeGendre) 13 février 2019

"Beaucoup de nos concitoyens sont convaincus que la fiscalité carbone n'est qu'un prétexte pour faire payer toujours plus les Français, pour augmenter sans cesse des dépenses publiques dont ils ne perçoivent plus les bénéfices, se défendent les 86 députés au début de l’article. […] Nous entendons ces critiques, qui toutes sont légitimes. Elles nous poussent non pas à vouloir abandonner la fiscalité carbone mais à travailler ensemble à un nouveau contrat."

L’initiative ne signe pas "le retour de la taxe carbone telle qu’elle a été envisagée et qui a été la goutte d’eau ou l’étincelle qui a lancé cette mobilisation des Gilets jaunes", a assuré mercredi sur Franceinfo Matthieu Orphelin, à l'origine d'une tribune. Il s'agit, selon lui, d'un appel "à une réflexion globale, comment on peut avoir une fiscalité écologique plus juste socialement", une "réflexion qu’il faut avoir avec tous les acteurs, les syndicats, les associations de consommateurs sur le terrain, les citoyens", dans le cadre du grand débat national.

🔵Alors que la crise des #GiletsJaunes est encore loin d'être terminée, la propagande de la #LREM pour une nouvelle hausse de la #taxecarbone continue en fanfare avec une tribune idéologique qui fait fi de tous les aspects négatifs de cette taxe inique 🔵https://t.co/Bew5w7nOuZ Virginie Pradel (@VirginiePradel) 12 février 2019

Compenser par la réduction d’un autre impôt

Sans surprise, l’initiative pour le retour de cette fiscalité a été saluée par les militants et défenseurs de l’environnement. "Même si le contexte est difficile [la crise des Gilets jaunes, NDLR], toutes les initiatives qui consistent à se libérer des énergies fossiles pour ne plus avoir à dépendre des pays du Golfe sont une excellente chose", s’enthousiasme Brice Lalonde, militant écologiste et coordonnateur de la Conférence des Nations unies sur le développement durable, interrogé par France 24.

"Tout dépend de la manière dont on utilise cette taxe, poursuit l’ancien ministre de l’Environnement. Elle ne doit forcément être réinvestie dans des grands projets environnementaux, mais doit aider les Français dans leur vie quotidienne pour acheter des voitures peu consommatrices en carburant ou électriques, isoler leur maison, investir dans des pompes à chaleur, etc…" Autre condition sine qua non, cette taxe doit également s’accompagner de la réduction d’un autre impôt, estime Brice Lalonde.

Après avoir tenté d'endormir les Français :

❌ Annonce de la suspension des hausses des #TaxesCarburants.

❌ Amalgame entre #GiletsJaunes et casseurs.

❌ Propagande du faux #GrandDebat.



➡️ La Macronie remet la hausse de la #TaxeCarbone sur la table ! https://t.co/rwpLCuh0ei N. Dupont-Aignan (@dupontaignan) 13 février 2019

Réconfortée par l’initiative des 86 députés, Brune Poirson, secrétaire d'État à la Transition écologique et solidaire, n’a pas écarté la possibilité de son retour. C’est un "outil efficace […] qui a un vrai impact" et qui pourrait "peut-être" réapparaître en fonction des conclusions du débat national.

Au plus haut sommet de l'État pourtant, l'initiative plebiscitée par les parlementaires ne semble pas d'actualité. "Le président a souligné que nous étions entrés dans ce moment [de crise] le 17 novembre dernier suite à une hausse de fiscalité, et ce n’est sans doute pas par une hausse de la fiscalité qu'on répondra à la colère qui s’est exprimée", a déclaré mercredi Benjamin Griveaux, à l'issue du conseil des ministres.

#TaxeCarbone : Les députés LREM et les ministres demandent une reprise des hausses de taxes sur les carburants et le chauffage : ils sont complètement déconnectés !

❌En Marche répond à un ras-le-bol fiscal par une hausse d'impôt !

❌Sans chercher à baisser la dépense publique! pic.twitter.com/O6HU69b0aX Virginie Duby-Muller (@DubyMuller) 13 février 2019

"Remettre 100 balles dans la machine"

Une manière d'éteindre les premières étincelles allumées par l'opposition. Revenir sur la taxe n’est pas "très prudent", s’est inquiété le maire de Nice Christian Estrosi, mercredi sur Public Sénat. "Il y a parmi les signataires de cette tribune quelques parlementaires qui sont des amis. Je leur dis : Emmanuel Macron a mis 18 mois à comprendre qu’il fallait s’adresser aux territoires, aux maires et vous, vous êtes en train de faire le chemin inverse. Les premiers concernés par un sujet comme celui-là sont d’abord les élus territoriaux."

"Relancer la taxe carbone ? Le moment choisi est carrément idéal !, raille sur Twitter Philippe Gosselin, député Les Républicains de La Manche. Ces 86 députés n’ont donc pas compris que c’est elle qui a lancé les Gilets Jaunes et la défiance de nos concitoyens ?! Ça c’est de l’intuition politique ! Remettre 100 balles dans la machine."

"Gouvernement hors-sol"

Plus virulent, Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste (PCF), considère que ces élus "ne peuvent pas redemander ça. Pas maintenant, pas là. Il y a une urgence climatique [mais] il ne faut pas la faire porter par des ouvriers, des salariés, des retraités qui n'en peuvent plus, qui sont aujourd'hui les vaches à lait du gouvernement", a-t-il indiqué sur France Inter, proposant lui aussi de "taxer les gros pollueurs."

Thierry Mariani, ex-député LR passé dans le giron du Rassemblement national, est plus radical encore. "Il y a une forme de provocation ou d'inconscience du gouvernement !".

Si la mobilisation des Gilets jaunes tendait ces dernières semaines à s’affaiblir, l’appel des 86 pourrait bien relancer le mouvement. "Provocation ! lance un Gilet toulousain sur Twitter. Les Gilets Jaunes sont descendus dans la rue contre la taxe carbone. 86 parlementaires veulent la remettre. Remobilisons-nous tous sur les ronds-points dès samedi."