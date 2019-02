Gilets jaunes : le boxeur de gendarmes Christophe Dettinger condamné à un an de prison ferme

Christophe Dettinger, l'ex-boxeur qui a frappé le 5 janvier deux gendarmes lors d'une manifestation de Gilets jaunes à Paris, a été condamné mercredi à un an de prison ferme, aménageable en semi-liberté, et 18 mois de sursis avec mise à l'épreuve.

PUBLICITÉ Lire la suite

Christophe Dettinger, l'ancien boxeur filmé en train de frapper deux gendarmes lors d'une manifestation des Gilets jaunes, le 5 janvier lors de l'acte VIII à Paris, a été condamné mercredi 13 février à un an de prison ferme, aménageable en semi-liberté, et 18 mois de sursis avec mise à l'épreuve.

Le procureur avait requis trois ans, dont un de sursis avec mise à l'épreuve, et demandé le maintien en détention du prévenu pour un geste d'une "violence inouïe" contre deux gendarmes, dont l'un s'est vu prescrire 2 jours d'ITT et l'autre n'a toujours pas repris le travail, après 40 jours. Il encourait une peine maximale de cinq à sept ans de prison.

Rapidement identifié après les faits, l'ancien champion de France lourd-léger (2007-2008), originaire de l'Essonne et âgé de 37 ans, s'était rendu à la police quelques jours après. Il avait auparavant reconnu dans une vidéo postée sur Internet avoir "mal réagi".

>> À lire : Gilets jaunes : le boxeur de gendarmes attendra son procès en prison

C'est au bord des larmes que cet homme athlétique avait exprimé ses regrets lors de son procès. "Je regrette mes actes, je ne voulais pas ça, ç'a été un moment de panique. Quand je vois ces images, je ne suis pas fier de moi", a déclaré ce père de trois enfants, fonctionnaire territorial depuis plus de dix ans, aujourd'hui responsable de la voirie et de la propreté d'Arpajon (Essonne).

Ses avocats et lui-même avaient notamment expliqué qu'il s'en était pris aux gendarmes pour venir à la rescousse d'une femme frappée à coups de matraque par l'un d'eux et tombée au sol, de son fils de 18 ans et d'autres Gilets jaunes, alors que les manifestants étaient bloqués sur la passerelle.

Avec AFP et Reuters