Sommet de Varsovie : les États-Unis veulent accentuer la pression sur l'Iran

Le ministre des Affaires étrangèers polonais Jacek Czaputowicz (droite) et le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, à Varsovie le 13 février 2019.

Les États-Unis et la Pologne convoquent mercredi et jeudi, à Varsovie, une conférence destinée à "promouvoir un avenir de paix et de sécurité au Moyen-Orient". Mais la vision américaine d'une pression maximale sur l'Iran peine à convaincre.