États-Unis : Trump va décréter l'"urgence nationale" pour financer le mur frontalier avec le Mexique

Donald Trump prononce un discours lors de la conférence conjointe de la Major County Sheriffs et du Major Cities Chiefs Association à Washington, le 13 février 2019.

Donald Trump va déclarer l'"urgence nationale" pour boucler le financement du mur qu'il veut ériger à la frontière avec le Mexique afin de lutter contre l'immigration clandestine, a annoncé jeudi la Maison blanche.

Rien n'arrêtera Donald Trump. La Maison Blanche a confirmé jeudi 14 février l'intention du président américain de déclarer l'"urgence nationale" pour financer l'infrastructure promise pendant sa campagne.

"Le président signera la loi sur le financement du gouvernement fédéral et, comme il l'a déjà dit, agira aussi par décrets afin de mettre fin à la crise de sécurité nationale et humanitaire à la frontière", a indiqué Sarah Sanders, porte-parole de l'exécutif américain. "Une nouvelle fois, le président tient sa promesse de construire le mur, de protéger la frontière et d'assurer la sécurité de notre grand pays", a-t-elle ajouté.

La présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a annoncé qu'elle pourrait contester en justice ce recours à l'urgence nationale. "Ce qui se passe à la frontière mexicaine ne constitue pas une urgence", a-t-elle plaidé. "S'il agissait de la sorte, a poursuivi l'élue de Californie, Trump créerait un précédent inquiétant, y compris pour les républicains."

Cette annonce surprise sème le doute sur l'accord obtenu entre les parlementaires, trouvé il y a trois semaines pour sortir de l'impasse. Le Sénat américain a déjà approuvé jeudi à une écrasante majorité le compromis budgétaire négocié, peu après l'annonce que Donald Trump ne bloquerait pas cet accord mais allait déclarer l'"urgence nationale". La Chambre des représentants, à majorité démocrate, doit à son tour voter un peu plus tard dans la soirée.

Éviter une nouvelle impasse

Mais cet accord ne comprend qu'un quart du budget réclamé par Donald Trump pour construire son mur 1,4 milliard de dollars et ne mentionne pas le mot "mur", préférant "barrière" ou "clôture". Certains commentateurs et élus ultra-conservateurs, qui ont l'oreille de Donald Trump, ont durement critiqué le texte.

Selon une source proche du dossier, la Maison blanche a identifié quelque 2,7 milliards de dollars de financements existants qui pourraient être réorientés sur le projet de mur dans le cadre de cette urgence nationale.

Une loi votée en 1976, le "National Emergencies Act", autorise le président des Etats-Unis à invoquer une "urgence" nationale pour activer des pouvoirs extraordinaires, qui permettraient à Donald Trump de contourner le Congrès et de s'appuyer sur l'armée pour construire l'édifice qu'il réclame.

Tous les présidents des Etats-Unis ont fait usage de ces dispositions mais dans des circonstances différentes. George W. Bush avait notamment décrété l'urgence après les attentats du 11 septembre 2001 et Barack Obama en avait fait de même lors de l'épidémie de grippe H1N1.

En décembre-janvier, l'opposition entre Trump, qui réclamait 5,7 milliards de dollars pour son projet du mur avec le Mexique, et les démocrates, désormais majoritaires à la Chambre des représentants, qui les lui refusaient, a provoqué la fermeture partielle des administrations fédérales pendant 35 jours, un record dans l'histoire du pays.

