L'actu en dessin : avec le réchauffement climatique, la planète brûle

Falco, Cartooning for Peace

À l'appel de la Suédoise Greta Thunberg, une grève mondiale de l'école se prépare pour le 15 mars pour dénoncer l'inaction en matière de climat. Cette urgence à agir a inspiré le dessinateur cubain Falco, membre de Cartooning for Peace.

Les jeunes générations se mobilisent contre le réchauffement climatique. En France, des collectifs étudiants et lycéens organisent vendredi 15 février une "grève pour le climat" et une manifestation devant le ministère de la Transition économique et solidaire, à Paris. Pour eux, il est urgent d'agir. Une action dans le sillage de l'initiative de la jeune Suédoise Greta Thunberg, qui appelle à un mouvement de grève mondiale de l'école le 15 mars.

Le cubain Carlos Alejandro Chang Falco, dit Falco, tire également la sonnette d'alarme à propos du climat. Le dessinateur voit dans notre mode de consommation actuel un barbecue en train de consumer notre planète.

Illustrateur et dessinateur de presse, il travaille actuellement pour le journal Juventud Rebelde. Ses œuvres ont également été publiées dans Courrier international, le magazine cubain The Jiribilla et le journal satirique Palante.