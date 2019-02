Berlinale : l'Ours d'or à "Synonymes" de Nadav Lapid, le Prix du Jury à François Ozon

La récompense suprême du Festival du film de Berlin a été décerné samedi au film "Synonymes" de l'Israélien Nadav Lapid. Le Prix du Jury a récompensé le film "Grâce de Dieu" du réalisateur français François Ozon.

C'était l'un des grands favoris de la critique : le film "Synonymes" de l'Israélien Nadav Lapid a reçu samedi 16 février l'Ours d'or du Festival du film de Berlin, présidé cette année par la comédienne française Juliette Binoche.

Inspiré de la vie du cinéaste à Paris au début des années 2000, le long métrage a séduit pour son ton original, sa réflexion sur l'identité et la performance de son comédien principal, Tom Mercier, révélation du film.

Le réalisateur a indiqué en recevant son prix que son film pourrait créer "un scandale en Israël". Dans le film, le personnage du jeune Israélien rejette, en effet, son pays et sa langue pour venir vivre à Paris. "J'espère que les gens pourront comprendre que la fureur, la rage, l'hostilité, la haine et le mépris arrivent seulement entre frères et soeurs, quand il y a un attachement solide et de fortes émotions", a toutefois ajouté le cinéaste.

Autres récompensés : l'Allemande Angela Schanelec sacrée meilleure réalisatrice pour "I was at home, but" tandis que, deux comédiens chinois, Yong Mei et Wang Jingchun ont reçu le prix de la meilleure actrice et du meilleur acteur pour "So Long, my son".

