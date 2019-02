Égypte : des militaires victimes d'une attaque revendiquée par l'EI

Quinze militaires égyptiens ont été tués ou blessés dans une attaque "terroriste" contre un checkpoint dans le Nord-Sinaï égyptien, a annoncé samedi l'armée qui mène une offensive contre l'EI dans cette région.

Quinze soldats égyptiens ont été tués ou blessés dans une attaque commise samedi dans le Nord-Sinaï, a-t-on appris auprès des autorités.

Le bilan exact de cette attaque n'a pas été communiqué par l'armée qui évoque le nombre de sept morts dans les rangs des assaillants.

Le groupe État islamique, qui a revendiqué l'attaque, affirme que quinze militaires ont été tués, sans toutefois fournir la moindre preuve à l'appui.

Selon les autorités égyptiennes, des centaines des combattants ont été tués depuis février 2018, point de départ de la campagne militaire de grande ampleur lancée sur ordre du président Abdel Fattah al-Sissi et visant à éradiquer les insurgés actifs dans le nord du Sinaï.

L'opération "Sinaï 2018" avait été lancée après un attentat qui avait fait plus de 300 morts dans une mosquée dans le Nord-Sinaï. Plus d'une trentaine de soldats et plus de 550 jihadistes présumés sont morts depuis le lancement de "Sinaï 2018", selon l'armée. Aucun chiffre de source indépendante n'est disponible. La presse n'est pas autorisée à se rendre librement dans le Nord-Sinaï mais l'armée organise de rares visites destinées aux médias étrangers.

Avec AFP et Reuters