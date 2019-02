All Star Game NBA : la "Team LeBron" l'emporte avec un festival à trois-points

LeBron James a disputé, le 17 février 2019 à Charlotte, son quinzième All Star Game NBA. Streeter Lecka, Getty Images North America, AFP

L'équipe constituée par LeBron James a battu, dimanche soir à Charlotte, celle bâtie par Giannis Antetokounmpo (178-164) pour la deuxième édition de ce All Star Game NBA "new look". Kevin Durant a été désigné meilleur joueur de la rencontre.