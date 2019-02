Foot européen : le Real flanche, Naples cale, l'OM et Monaco retrouvent des couleurs

La Juve a accentué son avance en Serie A, ce week-end, après un nouveau match nul de Naples. En Liga, le Barça et l'Atletico ont profité de la défaite du Real, tandis que la Premier League faisait relâche pour laisser place au 5e tour de la Cup.

• Liga : le Real rechute, l’Atletico reprend la 2e place

Revigoré depuis quelques semaines, le Real Madrid a rechuté sur sa pelouse, dimanche, lors de la 24e journée du championnat, face au 17e du classement, Gérone (1-2). Après une première période aboutie, les Merengue ont flanché après la pause et concédé deux buts qui coûtent très cher puisque le leader barcelonais (54 pts) et les rivaux de l’Atlético Madrid (47 pts) avaient assuré le strict minimum la veille. Les Blaugranas se sont imposé contre Valladolid (1-0) grâce à un penalty transformé par Leo Messi, tandis que les Colchoneros l’ont emporté à l’extérieur face au Rayo Vallecano (0-1), grâce à une réalisation, la 130e avec ce maillot, signée Antoine Griezmann, qui leur permet de repasser devant le Real (3e, 45 pts) au classement. En quatrième position, le FC Séville (37 pts), qui a concédé une lourde défaite à Villarreal (3-0), est décroché dans la course au podium, n'ayant récolté qu'un point lors des 3 derniers matches.

• Ligue 1 : Lille cale, Marseille enchaîne et Monaco sourit

Toujours privé de Neymar et d’Edinson Cavani, le PSG, leader intouchable, s’est reposé sur le talent de son champion du monde et meilleur buteur du championnat Kylian Mbappé, pour s'imposer à Saint-Étienne (0-1), dimanche, lors de la 25e journée. Lille (2e), qui restait sur cinq victoires consécutives en championnat, a concédé le nul à domicile contre Montpellier et sa muraille défensive (0-0). Samedi, l’OM a logiquement dominé Amiens au Vélodrome (2-0), grâce notamment à un nouveau but de son attaquant italien Mario Balotelli. Il s’agit de la 3e victoire d'affilée des Olympiens en championnat, désormais 4e du classement, devant les Verts. Vainqueur du FC Nantes à Louis II (1-0), l'AS Monaco a signé son deuxième succès consécutif de la saison à domicile et quitté la zone rouge, une première depuis le 25 septembre.

19 - Kylian Mbappé 🇫🇷 est le 1er joueur français à compter 19 buts après seulement 18 matches sur une saison de Ligue 1 sur les 45 dernières années. Délirant. @PSG_inside @KMbappe pic.twitter.com/lTCTUcsbRe OptaJean (@OptaJean) 17 février 2019

• Bundesliga : le Bayern met la pression sur Dortmund

Vendredi soir, le Bayern Munich (2e, 48 pts) est revenu provisoirement à deux longueurs du leader Dortmund, en s'imposant à Augsbourg (2-3), après avoir été mené deux fois au score. Les Bavarois se sont imposés grâce notamment à un doublé de leur attaquant français Kingsley Coman, auteur également d’une passe décisive. Le Borussia peut reprendre ses distances avec son dauphin s'il s'impose, lundi soir, sur la pelouse de la lanterne rouge Nuremberg, lors du match de clôture de la 22e journée. À la troisième place, le Borussia M'Gladbach a perdu du terrain en partageant les points avec Francfort (1-1). Enfin, le RB Leipzig a conforté sa quatrième place en s'imposant samedi à Stuttgart (1-3), le club du champion du monde Benjamin Pavard, désespérément englué dans le bas du classement.

2 - Kingsley Coman a inscrit son 2e doublé en Bundesliga. Il n'avait plus marqué 2 buts dans un match de l'élite allemande depuis le 25 février 2017 (v Hambourg). Royal. #FCAFCB pic.twitter.com/uUfgrIV0yr OptaJean (@OptaJean) 15 février 2019

• Serie A : en panne de but, Naples laisse la Juve s’échapper

Deuxième match d’affilée sans but pour Naples, qui a concédé le nul à domicile, dimanche lors de 24e journée du championnat, face au Torino (0-0). Les hommes de Carlo Ancelotti laissent la Juventus Turin prendre 13 points d'avance en tête du classement après sa nette victoire contre Frosinone (3-0), vendredi. Derrière les Napolitains, à la troisième place, l'Inter Milan a enregistré un succès étriqué contre la Sampdoria (2-1). Son rivaul, l’AC Milan (4e) a enchaîné une deuxième victoire d’affilée en allant battre l’Atalanta Bergame sur sa pelouse (1-3), grâce à deux nouveaux buts de son redoutable buteur polonais Krzysztof Piatek. Le carton de la journée est à mettre au compte de la Fiorentina, impitoyable sur sur la pelouse de la SPAL (1-4). L’AS Roma, qui reçoit ce soir le mal classé Bologne, pourra confisquer la 5e place à l’Atalanta en cas de succès.