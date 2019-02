La classe politique française s'unit pour manifester contre l'antisémitisme

Les grands partis politiques français ont annoncé leur participation, mardi, aux manifestations communes contre l'antisémitisme, à l'exception du Rassemblement national de Marine Le Pen, qui prévoit des initiatives distinctes.

Edouard Philippe, plus de la moitié du gouvernement et les représentants d'une vingtaine de partis participeront aux rassemblements contre l'antisémitisme prévus mardi 19 février, à l'initiative du PS, en France. Le Rassemblement national, qui n'était pas convié, organisera un hommage de son côté.

Le président de la République Emmanuel Macron, qui a vivement dénoncé les actes antisémites et qui s'exprimera mercredi soir au dîner du CRIF, ne participera pas au rassemblement organisé à Paris, malgré l'appel en ce sens lancé par le premier secrétaire du PS Olivier Faure

L’appel s’adresse à tous les Français. J’ai voulu cette initiative parce que l’antisémitisme est un combat que doivent porter tous les Français. Ce n’est pas l’affaire de Juifs, c’est l’affaire de toute la Nation #RTLMatin #CaSuffit Olivier Faure (@faureolivier) 18 février 2019

Des rassemblements seront organisés à 19h00 sur la place de la République, à Paris, et dans d'autres villes de France.

Le RN dénonce "une manifestation-instrumentalisation".

Parmi les grandes formations politiques, seul le RN manquera à l'appel lancé la semaine dernière, le parti d'extrême droite dénonçant dans un communiqué "une manifestation-instrumentalisation".

"Le Rassemblement national n'entend pas défiler aux côtés de formations et de dirigeants politiques qui soit n'ont rien fait depuis trente ans contre l'implantation des réseaux islamistes dans les quartiers, soit les ont encouragés", justifie-t-il.

L'ex-Front national et Marine Le Pen ont fait savoir qu'ils rendraient "hommage aux victimes des actes antisémites en prenant l'initiative de gestes à haute portée symbolique", sans dire en quoi consisteraient ces "gestes".

Olivier Faure s'était refusé à adresser son appel au RN, une formation d'extrême droite dont, selon lui, "toute l'histoire est liée justement à la question de l'antisémitisme et du racisme". Pour autant, la présidente du parti, Marine Le Pen, était la "bienvenue" parmi les manifestants.

"Les mots ne suffisent plus"

RN excepté, tous les principaux partis ont paraphé l'appel, y compris La France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, qui ne figurait pas parmi les premiers signataires.

La participation de l'ex-candidat à la présidentielle aux rassemblements de mardi n'est toutefois pas officiellement confirmée. Le souverainiste Nicolas Dupont-Aignan, éphémère allié de Marine Le Pen dans l'entre-deux-tours de la présidentielle de 2017, a annoncé sa participation.

Geoffroy Didier, secrétaire général délégué des Républicains, a jugé que le gouvernement se devait d'être "lucide sur les racines de ce nouvel antisémitisme qui est en train de grignoter la société française."

.@GeoffroyDidier : « C'est révoltant qu'en 2019 à Paris, Alain Finkielkraut soit insulté parce qu'il est libre de ses idées et juif. Il faut nommer les racines de ce nouvel antisémitisme : l'islamisme radical. Il est urgent que le gouvernement passe des tweets aux actes ! » pic.twitter.com/mT2K1odBBE les Républicains (@lesRepublicains) 18 février 2019

"Les mots ne suffisent plus, l'unité nationale ne suffit plus, les tweets consternés de Christophe Castaner, de Benjamin Griveaux ne suffisent plus. L'antisémitisme grandit car l'islamisme radical grandit en France et il est sur ce point urgent que le gouvernement passe des tweets aux actes", a-t-il dit lors d'un point de presse.

Les faits antisémites ont augmenté de 74 % l'an dernier, passant de 311 en 2017 à 541 en 2018, après deux années de baisse, selon le ministère de l'Intérieur.

Les injures dont a fait l'objet le philosophe Alain Finkielkraut, qualifié notamment de "sale sioniste de m..." en marge d'un cortège du 14e acte des Gilets jaunes ont donné un relief supplémentaire à ces chiffres.

