Bolsonaro limoge l’un de ses fidèles et provoque la première crise au sein de sa coalition

Jait Bolsonaro et Gustavo Bebbiano, le chef de file du PSL, le parti d'extrême droite qui a mené la campagne éléctorale parlementaire du président brésilien en octobre 2018 Mauro Pimentel, AFP

Le président brésilien Jair Bolsonaro a limogé lundi un homme clé de sa campagne et de son gouvernement provoquant de nombreuses inquiétudes sur l’influence des fils du président et suscitant les premières critiques de ses plus proches alliés.