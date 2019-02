Des personnalités du monde entier rendent hommage au légendaire Karl Lagerfeld

Lily-Rose Depp, une des egéries de Chanel et Karl Lagerfeld en octobre 2017 à New York.

Politique, mode, cinéma : des personnalités du monde entier et de tous horizons ont tenu à rendre hommage à Karl Lagerfeld, icône mondiale de la mode et emblématique directeur artistique de Chanel décédé mardi, à Paris.

Depuis l'annonce de la mort du grand couturier Karl Lagerfeld à l'âge de 85 ans, mardi 19 février, de nombreuses célébrités françaises et du monde entier ont tenu à rendre hommage à la star planétaire de la mode.

"Karl Lagerfeld était un génie", a déclaré Anne Hidalgo sur Twitter. La maire de Paris dit éprouver "énormement de tristesse" avant d'ajouter que le couturier allemand était "un immense artiste et un ami d’une sensibilité rare qui a accompagné toute sa vie les femmes dans leur liberté et leur affirmation."

#KarlLagerfeld était un génie. Au sein de la maison @Chanel, il inventait et réinventait avec passion, exigence, excellence. Son art donnait des couleurs et des formes à l’amour, au raffinement, à l’époustouflant, au merveilleux. Plus qu’une incarnation de Paris, il était Paris. Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 19 février 2019

Pour Jack Lang, ancien ministre de la culture, Karl Lagerfeld était le "le Citizen Kane de la mode". "Sa passion boulimique pour la vie était légendaire à tel point qu'il se disait immortel. Aujourd'hui il l'est et sa sublime impertinence artistique brillera à tout jamais sur les arts et la mode", a-t-il écrit sur Twitter.

Hommage du monde de la mode

Côté mode, Lily-Rose Depp, fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp et ancienne égèrie de Chanel, a dit avoir "le cœur lourd", dans un message publié sur Instagram. La jeune mannequin remercie Karl Lagerfeld pour la confiance qu'il lui a accordé avant de conclure : "vous êtes éternel".

La chanteuse et ex-mannequin, Carla Bruni, a elle aussi tenu à rendre hommage à l'homme connu pour sa fine silouhette noire et ses cheveux blancs poudrés. "Merci pour toutes ces étincelles... merci d’avoir apporté tant de beauté et de légèreté dans ce monde si lourd, tant de couleurs dans cette grisaille, tant d’esprit dans cette époque éteinte, a déclaré la femme de l'ancien président français, Nicolas Sarkozy, sur Instagram. Je crois que vous n’auriez pas aimé trop de larmes, trop de fleurs ou de couronnes mais vous allez beaucoup manquer. À moi comme au monde entier."

Victora Beckham, qui a également connu Karl Lagerfeld, s'est dit "profondement triste" d'apprendre la nouvelle de sa mort. L'ancienne Spice Girl a également salué son "génie". Un homme "aussi gentil que généreux (...) tant personnellement que professionnelement", a déclaré la mannequin sur Instagram.

L'actrice germano-américaine, Diane Kruger, qui a connu le couturier dès ses débuts en tant que mannequin, a été l'une des premières a réagir sur les réseaux sociaux. "Karl... Je ne peux exprimer combien tu comptais pour moi et combien tu vas me manquer". Sur Instagram, l'actrice assure être venue à Paris cette semaine pour présenter sa fille de 4 mois à Karl Lagerfeld. "J'ai le cœur brisé de savoir qu'il est trop tard. Repose en paix. Je t'adore", a-t-elle regretté.

Dans l'après-midi, d'autres personnalités de renoms ont exprimé leur tristesse parmi lesquels l'Américain Marc Jacobs, pour qui Karl Lagerfeld était "une inspiration" ainsi qu'un "talent unique et extraordinnaire". Dany Atrache, couturier libanais, a lui aussi rendu hommage au styliste sur France 24.