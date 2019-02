Lutte contre l'évasion fiscale : un combat de longue haleine

France 24

La justice française doit rendre, mercredi, son jugement dans l'affaire de fraude fiscale qui vise la banque suisse UBS. Le parquet a requis une amende record de 3,7 milliards d'euros. Mais cette affaire est loin d'être isolée, et les scandales se sont multipliés ces dernières années, poussant les États à revoir leurs législations et à mieux coordonner leurs efforts de lutte contre l'évasion fiscale. On fait le point dans L'Info éco.