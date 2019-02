Ligue des champions : Lyon résiste face au Barça

A domicile, l'Olympique lyonnais n'a pas flanché contre le FC Barcelone en match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Les hommes de Bruno Genesio ont obtenu un match nul (0-0) et conservé leurs chances de se qualifier.

Lyon a tenu tête au Barça à domicile. Les Gones ont obtenu le match nul mardi 19 février (0-0) face à Lionel Messi et sa bande et peuvent encore espérer se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions.

Les hommes de Bruno Genesio réalisent un début de partie tonitruant : Aouar sollicite Ter Stegen dès la 5e minute. Quelques instants plus tard le gardien barcelonais doit de nouveau s'employer pour détourner sur sa barre une frappe surpuissante de Terrier (10e). Le reste de la rencontre s'est résumé à un attaque-défense. L'arrière garde lyonnaise a tenu bon face aux assauts de Lionel Messi et ses partenaires. Lopes s'est illustré à plusieurs reprises dans son but face aux attaquants adverses (20e, 68e et 78e).

Lionel Messi, 31 ans et trois Ligue des Champions à son actif (2009, 2011, 2015), est resté un danger constant malgré une surveillance rapprochée, avec parfois jusqu'à trois joueurs autour de lui pour lui fermer les espaces et l'empêcher de prendre de la vitesse. Il a souvent été contraint de passer en retrait et n'a pas réussi à prendre le meilleur sur la défense lyonnaise.

Malgré un score nul et vierge les 57 889 supporters présents au @GroupamaStadium ont assisté à un grand match de @ChampionsLeague !



Les deux équipes devront se départager au match retour, dans 3 semaines au Camp Nou 🔥🔴🔵 #OLFCB pic.twitter.com/b2vJuIGuWO Olympique Lyonnais (@OL) 19 février 2019

"On a été courageux et solidaires"

"On leur a rendu beaucoup trop vite le ballon. Mais on a été courageux et solidaires, ça nous permet de rester en vie. En première mi-temps, on est arrivé à récupérer des ballons et à se projeter vers l'avant, à se créer quelques occasions. En deuxième, on n'a pas assez existé dans ce domaine là", a commenté l’entraîneur lyonnais au micro de RMC Sport 1.

"Il manque ce but en notre faveur qui aurait pu nous mettre dans de meilleures disposition pour le match retour. Mais l'essentiel était aussi de ne pas encaisser de but, on l'a fait de belle manière avec une solidité défensive et un bloc équipe très compacte. Cette partie-là a été plutôt très bien accomplie, maintenant il faudra aller là-bas pour chercher cette qualification", a de son côté réagi le gardien Anthony Lopes.

#OLFCB Maxwel Cornet : « Il faut retenir le match nul. On n’a pas encaissé le but. C’est le principal. Il faudra marquer la bas. On a 3 semaines pour aller chercher la qualif. » pic.twitter.com/37FYBMuPcs Olympique Lyonnais (@OL) 19 février 2019

Lyon devra rééditer la même performance au retour le 13 mars au Camp Nou, à Barcelone, en marquant, pour arracher la qualification. Mais ce sera une autre ambiance.

