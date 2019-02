Un village allemand devenu pôle d'affaires pour entrepreneurs chinois

France 24

Par : Anne MAILLIET | Denis PARCHOW

Nous partons pour Hoppstädten-Weiersbach, petite commune allemande de Rhénanie-Palatinat, proche du Luxembourg et de la France. En 2012, un entrepreneur allemand et son associée chinoise y ont rénové une ancienne caserne américaine et l'ont transformée en centre d'affaires destiné aux investisseurs et entrepreneurs chinois qui souhaitent s'implanter sur le marché européen. Six ans plus tard, le succès est au rendez-vous. Pas moins de 300 entrepreneurs s'y sont déjà installés avec leur famille.