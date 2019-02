L’empreinte de botte de Neil Armstrong a-t-elle sa place au patrimoine mondial de l’Humanité ?

Un juriste américaine veut faire inscrire les sites d’alunissage sur l'unique satellite naturel de la Tere au patrimoine mondiale de l’Unesco pour les protéger. Une idée impossible à mettre en pratique en l'état actuel du droit de l'espace.

PUBLICITÉ Lire la suite

L’empreinte de botte de Neil Armstrong sur la lune doit-elle être protégée au même titre que les grottes de Lascaux ? Michelle Hanlon, une juriste américaine spécialiste du droit spatial, en a fait son cheval de bataille. Elle a lancé un appel, lundi 18 février, pour que le site d’alunissage de la mission Apollo 11 de 1969, et les cinq autres sites américains d’alunissage soient inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. Elle a même fondé une organisation - For All Moonkind - rassemblant une centaine de spécialistes, dont des juristes, des archéologues et des astrophysiciens, pour soutenir cet effort en faveur de ce vestige de la conquête spatiale.

“Les traces laissées par l'alunissage sont une manifestation de notre histoire commune et doivent être traitées avec le respect dû au patrimoine mondial”, estime cette chercheuse à l’Université du Mississippi. Une inscription sur la liste de l'Unesco permettra d'organiser la protection du site et de limiter les risques de dégradation.

Cinquante ans de la mission Apollo 11

Une telle inscription ne serait pas une simple reconnaissance formelle de l’importance du “petit pas pour l’homme” de Neil Armstrong. Il s’agirait de protéger concrètement ces sites contre “des détériorations accidentelles ou intentionnelles par l’Homme”, affirme Michelle Hanlon. Car les traités qui régissent le droit spatial ne s’intéressent pas à cette question. La seule mesure qui pourrait être invoquée provient “du traité sur la Lune de 1979 et concerne la préservation des sites présentant un intérêt scientifique particulier, mais c’est dans le contexte de la protection de l’environnement naturel de la Lune, alors que les sites d’alunissage sont, par définition, des traces laissées par l’Homme”, précise Philip De Man, spécialiste du droit spatial à l’Université de Leuven (Belgique), contacté par France 24.

Le silence du législateur peut se comprendre. Il n'y a, pour l'instant, pas foule sur la Lune... “C’est clairement une initiative pour commencer à réfléchir à la question afin que lorsque le risque de dégradation deviendra réel, quand il y aura plus de monde sur place, la communauté internationale soit prête à répondre au défi”, estime Dimitra Stefoudi, doctorante à l’Institut international de l’Espace de l’Université de Leiden (Pays-Bas), contactée par France 24.

Surtout que ce moment pourrait ne pas être si lointain. “Il y a un regain d’intérêt pour la Lune : la Chine s’est posée sur la face cachée lunaire [le 3 janvier 2019, NDLR], et l’Europe tout comme les États-Unis évoquent une présence plus permanente sur place à travers les projets de Village lunaire de l’European Space Agency et d’une base américaine qui servirait d’étape pour se rendre ensuite sur Mars”, souligne Philip De Man.

Michelle Hanlon a aussi fait preuve d’un “bon timing politique avec son appel, car cette année marque le 50e anniversaire de la mission Apollo 11, ce qui pourrait donner du poids à cette initiative”, estime Philippe Achilleas, directeur de l’Institut du droit de l’espace et des télécommunications, contacté par France 24.

L’Unesco garde les pieds sur Terre

Mais encore faut-il que l’Unesco puisse ajouter les sites d’alunissage au patrimoine mondial de l’humanité. “Nous gardons les pieds bien sur terre”, s’amuse Mechtild Rossler, directrice du centre du patrimoine mondial, contactée par France 24. En l’état actuel des textes, il n’y aucune chance pour que l’empreinte des bottes de Neil Armstrong entre au patrimoine mondial car “il faut que la demande émane d’un État pour un site qui dépend de son territoire”, assure-t-elle.

Même si Michelle Hanlon réussit à convaincre les États-Unis de l’intérêt de sa démarche, Washington ne pourra jamais soutenir que les sites d’alunissage lui appartiennent. Les traités sur l’espace interdisent, en effet, à un pays de “revendiquer un droit de propriété sur un bout de Lune ou de n’importe quel corps celeste”, précise Dimitra Stefoudi.

Mechtild Rossler ne ferme, cependant, pas complètement la porte. Il faudrait que les États parviennent à signer un accord séparé pour l’espace. “C’est ce qui a été fait pour l’Antarctique qui n'appartient à personne”, explique-t-elle.

Mais, même dans ce cas, un problème pratique se pose : il faut un suivi de la préservation des sites et “nous n’avons aucun organisme capable de s’en occuper”, note-t-elle.

Le rêve de Michelle Hanlon est donc loin d’être réalisable. N’empêche que préserver l’empreinte de botte de Neil Armstrong, il faut espérer que tous les obstacles juridiques puissent être levés avant qu’un robot lunaire roule dessus ou qu’un pilleur de tombe du futur ne fasse main basse sur cette trace historique et la revende au plus offrant. La demande, en tout cas, existe : le sac utilisé par Neil Armstrong pour prélever de la poussière lunaire s’était vendu, en 2017, pour plus de 1,5 million de dollars.