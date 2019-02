Bangladesh : des dizaines de morts dans un incendie à Dacca

Au moins 69 personnes ont été tuées dans un incendie qui s'est déclaré dans un immeuble d'habitation de la vieille ville de Dacca, qui servait également d'entrepôt pour des produits chimiques.

Un gigantesque incendie a fait au moins 69 morts à Dacca, la capitale du Bangladesh. Le feu a ravagé des immeubles d'habitation de la vieille ville, où se trouvaient aussi des entrepôts de produits chimiques.

Le chef du service national des pompiers, Ali Ahmed, a prévenu que le bilan pourrait s'aggraver. "Le nombre de morts pourrait être plus élevé. Les recherches se poursuivent", a-t-il déclaré.

Des dizaines de personnes ont été prises au piège, sans pouvoir fuir dans les rues paralysées par les embouteillages, alors que les produits chimiques, des granules en plastique et des sprays déodorants étaient la proie des flammes.

"J'ai entendu une grosse explosion. Je me suis retourné et j'ai vu s'embraser toute la rue, qui était bondée de voitures et de rickshaws. Il y avait des flammes partout", a témoigné un commerçant du quartier, Haji Abdul Kader, dont la boutique a été détruite au moment où il était parti faire une course, et qui a été lui-même blessé.

Une bombonne de gaz ?

Le feu a pu avoir pour origine une bombonne de gaz. Il s'est rapidement propagé à l'ensemble d'un immeuble où étaient entreposés des produits chimiques, dans le quartier central de Chawkbazar. L'incendie a ensuite gagné quatre immeubles voisins où étaient également stockés des produits chimiques.

Dans ce quartier, les rues sont très étroites et les immeubles sont situés très près les uns des autres. Des images diffusées par les chaînes de télévision ont montré que le portail d'un des immeubles était fermé à clé, empêchant les habitants de s'enfuir.

"Parmi les victimes, il y a des passants, des gens qui étaient en train de manger dans des restaurants et des participants à une fête de fiançailles", a raconté le commissaire adjoint de la police métropolitaine de Dacca, Ibrahim Khan.

Un responsable des services d'incendie a déclaré que le sinistre, survenu mercredi soir, était sous contrôle jeudi matin mais pas encore complètement éteint malgré les efforts des plus de 200 pompiers mobilisés. "Cela va prendre du temps, ce n'est pas un incendie ordinaire", les produits chimiques hautement combustibles ayant accentué son caractère dévastateur, a-t-il affirmé.

Un incendie similaire, dans un immeuble où étaient stockés des produits chimiques, avait déjà frappé la capitale du Bangladesh en 2010 et fait 120 morts. À la suite de ce désastre, les autorités avaient lancé une campagne de répression contre le stockage de produits chimiques dans les zones résidentielles, mais les efforts pour en finir avec cette pratique dangereuse se sont relâchés ces dernières années.

