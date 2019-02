L'actu en dessin : Trump décrète l’urgence nationale pour construire son mur avec le Mexique

En réaction à la décision de Donald Trump de décréter l'état d'urgence nationale pour construire le mur, plusieurs élus démocrates ont déposé un texte afin de l'annuler.

Vendredi 15 février, le président américain décrétait l’urgence nationale pour contourner le Congrès et débloquer les financements nécessaires à la construction du mur avec le Mexique.

>> À lire : L'Amérique au pied du mur

En réaction, 16 États américains ont engagé lundi 18 février une procédure judiciaire contre l’urgence nationale. Ils accusent Donald Trump d’abuser de ses pouvoirs présidentiels dans la mesure où le caractère d’urgence n’est en rien avéré.

Dernier épisode de ce bras de fer, vendredi 22 février, plusieurs élus démocrates, menés par Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants, ont déposé un texte afin d’annuler l’état d’urgence.

Après le "shutdown" le plus long de l’histoire américaine, s’engage peut-être une bataille judiciaire sans fin.

