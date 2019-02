Suivez en direct la 44e cérémonie des César

Les César 2019 devraient être marqués par le match entre une comédie sociale et un drame conjugal. Avec 10 nominations chacun, "Le Grand Bain" et "Jusqu'à la garde" font figure de favoris. Suivez la cérémonie en direct sur notre liveblog.

Quels films vont régner sur la 44e cérémonie des César ? En totalisant 10 nominations chacun, la comédie "Le Grand bain" et le drame "Jusqu'à la garde" font figure de favoris de cette édition 2019 de la grand’messe du cinéma français.

Présidée par l'actrice franco-britannique Kristin Scott Thomas, la cérémonie se déroulera à partir de 21h00 (heures de Paris) à la salle Pleyel, à Paris. Pour la première fois, c’est le comédien Kad Merad qui animera les festivités en tant que maître de cérémonie.

Une fois n’est pas coutume : c’est une comédie qui, cette année, pourrait rafler le plus nombre de trophées. Comédie sociale signée Gilles Lellouche, "Le Grand Bain" - et son casting grand luxe (Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde, Katerine, Leïla Bekthi, Virginie Efira, etc.) - pourrait bénéficier de son statut de film ayant cumulé succès critique et public (4,2 millions de spectateurs en salles).

Face à lui, "Jusqu'à la garde", film choc sur les violences conjugales, est l'autre grand favori de la soirée. Le premier film de Xavier Legrand n’a toutefois pas rencontré le même triomphe en salles que son concurrent puisqu’il a rassemblé moins de 380 000 spectateurs. Ce qui n’est pas forcément un handicap : les votants pourraient ainsi compter sur un "effet César" pour donner au film une seconde chance en salles.

Également en lice, le western franco-américain de Jacques Audiard "Les Frères Sisters" (nommé neuf fois), le film sur l'adoption "Pupille" de Jeanne Herry (sept nominations) ou encore "La Douleur" d'Emmanuel Finkiel (huit nominations) pourraient créer la surprise.

Robert Redford à l’honneur

Du côté des acteurs, Denis Ménochet en père menaçant dans "Jusqu'à la garde" fait partie des favoris pour succéder à Swann Arlaud, couronné l'an dernier dans "Petit paysan". Mais il pourrait se faire voler la vedette par le bluffant Alex Lutz, méconnaissable en star de la chanson vieillissante dans "Guy", Romain Duris en syndicaliste et père quitté par sa femme dans "Nos batailles" ou Vincent Lacoste en jeune homme forcé à grandir quand sa sœur meurt dans "Amanda".

Chez les actrices, Elodie Bouchez en candidate à l'adoption dans "Pupille", Mélanie Thierry dans le rôle de Marguerite Duras dans "La Douleur" ou encore Léa Drucker en mère apeurée devant son ex-conjoint violent dans "Jusqu'à la garde" pourraient repartir avec un trophée, après Jeanne Balibar dans "Barbara" l'an dernier.

Deux jours avant les Oscars, un César d'honneur sera par ailleurs remis à l'acteur américain de légende Robert Redford, 82 ans. Quant au César du public, créé l'an dernier et récompensant le film ayant fait le plus d'entrées en salles, reviendra cette année aux "Tuche 3" d'Olivier Baroux (près de 5,7 millions de spectateurs), après "Raid dingue" de Dany Boon en 2018. Rarement les comédies populaires avaient été aussi représenté aux César.