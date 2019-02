Tirs de gaz lacrymogènes à la frontière entre le Venezuela et la Colombie

Des militaires vénézuéliens ont dispersé, samedi, avec des gaz lacrymogènes, des dizaines de personnes qui se dirigeaient vers la frontière colombienne. Un accès fermé sur ordre de Caracas afin d'empêcher l'entrée de l'aide humanitaire.

La tension s'est accrue à la frontière entre le Venezuela et la Colombie. L'armée vénézuélienne a fait usage de gaz lacrymogènes pour disperser plusieurs dizaines de personnes qui voulaient traverser un pont frontalier avec la Colombie, à Urena, dans l'État de Tachira (ouest du Venezuela). Le président Nicolas Maduro avait décidé, la veille, de fermer cette frontière pour empêcher l'arrivée de l'aide humanitaire dont Juan Guaido, autoproclamé président par intérim, a promis l'entrée pour ce samedi 23 février.

Venezuela, llegó el día en el que daremos el paso para lograr el ingreso de la ayuda humanitaria.



Desde nuestras fronteras, por mar y tierra, traeremos la esperanza, la comida y las medicinas para los más necesitados. #23FVzlaALaCalle Juan Guaidó (@jguaido) 23 février 2019

"Nous voulons travailler !", scandait la foule face à la Garde nationale vénézuélienne et à la police anti-émeutes qui bloquaient le pont Francisco de Paula Santanderà Uruna, ville qui fait face à Cucuta, en Colombie, d'où Juan Guaido entend diriger les livraisons d'aide. Passé en Colombie malgré son interdiction de sortir du territoire, l'opposant avait invité les Vénézuéliens à se mobiliser samedi pour réclamer l'aide visant à pallier les pénuries dans leur pays miné par l'hyperinflation.

Convocamos a todos a salir masivamente a la calle en todo el país, a manifestarse en paz en los cuarteles para exigirle a la #FANB que deje pasar la ayuda humanitaria.



Hagamos que hoy se escuche el clamor de todo un pueblo que quiere vida, futuro y libertad. Juan Guaidó (@jguaido) 23 février 2019

Un appel auquel a répondu le président vénézuélien, en exhortant lui aussi ses partisans à manifester.

Désertion de militaires

En outre, la matinée a été marquée par la désertion de quatre militaires vénézuéliens, selon le service migratoire colombien.

Trois de ces membres de la Garde nationale bolivarienne ont renversé, avec un véhicule blindé, une barrière du pont Simon Bolivar qui mène à Cucuta. Un sergent de la garde a également déserté après avoir traversé un autre des ponts de cette localité.

Une aide humanitaire brésilienne en chemin

Nicolas Maduro a également suspendu les liaisons avec l'île néerlandaise de Curaçao, point de stockage de l'aide humanitaire américaine, et ordonné la fermeture de la frontière avec le Brésil. Ce dernier est cependant déterminé à envoyer de l'aide humanitaire au Venezuela. Tôt samedi, deux camions transportant quelque huit tonnes d'aide humanitaire ont quitté une base aérienne de Boa Vista (nord du Brésil) pour se diriger vers Pacaraima, à la frontière avec le Venezuela, ont annoncé les organisateurs du convoi.

L'ambassadrice du Venezuela au Brésil désignée par Juan Guaido, Maria Teresa Belandria, et le ministre brésilien des Affaires étrangères, Ernesto Araujo, participent au convoi, escorté par la police brésilienne et composé de camions vénézuéliens conduits par des Vénézuéliens. Environ 200 tonnes d'aide alimentaire et de médicaments donnés par le Brésil et les États-Unis sont stockés sur la base de Boa Vista.

Vendredi, du côté vénézuélien de la frontière avec le Brésil, deux personnes qui tentaient de garder ouverte une route frontalière pour le passage de l'aide sont mortes lors de heurts avec l'armée vénézuélienne.

