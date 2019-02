Football européen : Liverpool décolle, le Barca et le Real chauds avant le double Clasico

En Liga, le Real Madrid et le Barça ont chacun préparé leur future double confrontation en remportant leur match respectif. En Angleterre, Liverpool est désormais seul leader. Côté français, Kylian Mbappé a battu un nouveau record.

PUBLICITÉ Lire la suite

• Premier League : Liverpool seul en tête, pluie de blessures à Manchester U

Liverpool a repris sa place de leader de la Premier League après son match nul (0-0) face à un Manchester United décimé par les blessures. Au classement, les "Reds" (66 pts) prennent une longueur d'avance sur Manchester City (65 pts), qui ne jouait pas ce week-end en raison de la finale de Coupe de Ligue (remporté au tir aux buts contre Chelsea). Parmi ses poursuivants, c'est Tottenham qui fait la mauvaise opération en perdant à Burnley (2-1) malgré le retour de son buteur Harry Kane. Le club se retrouve troisième à six longueurs du leader. À noter que l'entraîneur français de Leicester, Claude Puel, a été démis de ses fonctions au lendemain de la lourde défaite contre Crystal (4-1) en championnat. Leicester, champion d'Angleterre 2016, est actuellement douzième.

>> À lire aussi : Manchester City conserve la Coupe de la Ligue

• Ligue 1 : Lyon stagne, Marseille prend un point, les relégables avancent

Lyon, battu dimanche par Monaco (2-0), stagne et voit désormais sa 3e place menacée par Saint-Etienne et Marseille, 5e à cinq points après son nul à Rennes (1-1), lors de la 26e journée de Ligue 1. Le prodige Kylian Mbappé a battu samedi un nouveau record de précocité avec le Paris SG contre Nîmes (3-0) en enregistrant son 50e but en Ligue 1 à seulement 20 ans. Dans l'autre championnat, celui du maintien, Amiens et Guingamp ont remporté chacun des matchs précieux. Le Stade Malherbe Caen, en perdition cette saison, a longtemps espéré également s'imposer. C'était sans compter sur le pied droit de Max Gradel qui, sur coup-franc, a douché l'effet Courbis (1-1).

5⃣0⃣e but en carrière en @Ligue1Conforama ✅

2⃣1⃣e et 2⃣2⃣e buts de la saison en championnat ✅



👏👏 @KMbappe pic.twitter.com/TeE3vThWmB Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 23 février 2019

• Liga : Avant le double clasico, une victoire du Real et un triplé de Messi

Le génie de Lionel Messi n'est plus à prouver. L'Argentin a inscrit son 50e triplé en professionnel permettant au leader Barcelone de renverser Séville (4-2). Un coup de maître en vue du titre, et un coup de fouet avant les deux clasicos qui arrivent. Le Real de son côté l'a également emporté contre Levante (2-1) mais sans se rassurer. Il lui aura fallu deux penalties pour s'extraire de la domination adverse. En marquant son premier but avec l'Atlético Madrid, Alvaro Morata a quant à lui permis à sa nouvelle équipe de battre enfin Villarreal (2-0) et de consolider sa deuxième place.

La collection de coups du chapeau de Leo #Messi :

🎩 🎩 🎩 🎩 🎩

🎩 🎩 🎩 🎩 🎩

🎩 🎩 🎩 🎩 🎩

🎩 🎩 🎩 🎩 🎩

🎩 🎩 🎩 🎩 🎩

🎩 🎩 🎩 🎩 🎩

🎩 🎩 🎩 🎩 🎩

🎩 🎩 🎩 🎩 🎩

🎩 🎩 🎩 🎩 🎩

🎩 🎩 🎩 🎩 🎩 pic.twitter.com/ljjc3NvAiE FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) 23 février 2019

• Serie A : Juventus toujours leader incontesté

Quatre jours après sa défaite contre l'Atlético Madrid, la Juventus a retrouvé des couleurs chez le relégable Bologne (1-0) dimanche lors de la 25e journée de Serie A, marquée par la mauvaise affaire de l'Inter Milan, freinée par la Fiorentina lors d'un match rocambolesque, terminé à la 103e minute après de multiples interventions de la VAR (assistance vidéo). A Parme, les Napolitains ont continué leur semaine parfaite, après leur qualification pour les 8es de finale de Ligue Europa contre Zürich jeudi (2-0).

• Bundesliga : Le Bayern en embuscade derrière Dortmund

Le Borussia Dortmund s'est encore fait peur, mais a arraché dimanche à domicile contre Leverkusen un précieux succès (3-2) qui lui permet de remettre le Bayern à trois points, après 23 journées de Bundesliga. Le club munichois avait mis la pression à Dortmund en s'imposant 1 à 0 à domicile contre le Hertha Berlin, ce qui l'avait placé l'espace de 24 heures à la même hauteur que son rival.

Avec AFP