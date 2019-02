Emmanuel Macron se rendra en Irak "dans quelques mois"

Lors d'une visite du président irakien Barham Saleh à Paris, Emmanuel Macron a annoncé qu'il se rendrait "dans quelques mois" en Irak où la France "restera" engagée militairement aux côtés des forces de sécurité.

Le président français Emmanuel Macron a reçu lundi 25 février son homologue irakien Barham Saleh à l'Élysée. Au cours de cette visite, il a annoncé qu'il allait se rendre dans quelques mois en Irak.

"L'amitié ancienne (entre la France et l'Irak) a été notre rempart contre le terrorisme, il nous faut désormais la nourrir de projets concrets pour construire ensemble un paix durable", a dit le chef de l'État français lors d'une conférence de presse à l'Élysée à l'issue d'un déjeuner de travail."C'est mon souhait, c'est le message que je porterai dans quelques mois en Irak", a-t-il ajouté.

Emmanuel Macron avait envisagé un temps de se rendre en Irak en février 2019 mais avait finalement décidé de reporter ce déplacement compte tenu de l’actualité nationale - en raison notamment du "grand débat national" organisé en réponse à la crise des Gilets jaunes.

Présente militairement en Irak dans le cadre de la lutte contre l’Organisation État islamique, la France a assuré ces derniers mois qu’elle poursuivrait sa coopération avec Bagdad après la défaite de l’organisation jihadiste, dans les domaines de formation des forces irakiennes.

"Les menaces restent considérables", a estimé Emmanuel Macron. "La France reste et restera aux côtés des Irakiens, politiquement et militairement" et "je souhaite que nos soldats (...) puissent contribuer dans la durée au renforcement des capacités des forces irakiennes". La France mobilise 1 200 militaires via des opérations aériennes, des forces spéciales en Syrie, de l'artillerie et des formations de l'armée irakienne.

13 jihadhistes français jugés en Irak

Cette visite intervient alors que les jihadistes sont en train de perdre, dans l'est de la Syrie, l'ultime poche de l'immense territoire qu'ils avaient conquis en Syrie et en Irak en 2014. Le président irakien a d'ailleurs déclaré que 13 jihadistes français avaient été remis aux autorités irakiennes et qu'ils "seront jugés selon la loi irakienne". Emmanuel Macron a refusé de dire si des Français étaient concernés.

Deux sources militaires irakiennes avaient indiqué dimanche que les Forces démocratiques syriennes (FDS), qui combattent l'Etat islamique avec l'appui de la coalition internationale, avaient remis à l'Irak plus de 20 jihadistes étrangers, dont 14 Français.

Il a également part salué "le partenariat exemplaire" de l'Irak "avec la France et l'Union européenne pour sortir de la période extrêmement difficile" vécue par son pays. "Nous espérons vous accueillir à Bagdad bientôt", a-t-il ajouté en s'adressant à Emmanuel Macron.

