Le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif, démissionne

Mohammad Javad Zarif, le ministre des affaires étrangères iranien, a annoncé lundi sa démission sur les réseaux sociaux, présentant ses excuses aux Iraniens pour ne pas avoir été en mesure de les servir plus longtemps.

Le ministre des Affaires étrangères iranien Mohammad Javad Zarif, cheville ouvrière de l'accord international sur le nucléaire iranien de 2015, a annoncé lundi 25 février par un message sur Instagram qu'il démissionnait de son poste.

"Je m'excuse de ne plus être capable de continuer à mon poste et pour tous mes manquements dans l'exercice de mes fonctions", a-t-il écrit. " Je suis extrêmement reconnaissant au peuple iranien et à ses dirigeants respectés pour la magnanimité dont ils ont fait preuve pendant 76 mois".

"Certaines sources ont confirmé la démission de Zarif", a rapporté l'agence de presse officieuse Tasnim. Celle-ci doit néanmoins être acceptée par le président iranien Hassan Rohani.

Considéré comme un modéré, Mohammad Javad Zarif a joué un rôle important dans les négociations et la conclusion de l'accord de Vienne de 2015 sur le programme nucléaire iranien. Mais il est la cible des ultraconservateurs en Iran depuis que Donald Trump a dénoncé l'accord en mai dernier et que des sanctions ont de nouveau été imposées à la République islamique.

Né en 1960, Zarif a longtemps vécu aux États-Unis, à partir de l'âge de 17 ans, au moment de ses études à San Francisco et à Denver, puis en tant que diplomate aux Nations unies à New York, où il a occupé le poste d'ambassadeur de 2002 à 2007.

