Les pro-Russes en tête des législatives en Moldavie, un échec pour l'UE

Les Moldaves se sont rendus aux urnes dimanche pour élire leurs députés, un scrutin sans majorité claire qui reflète la division du pays, dont les citoyens sont tiraillés entre un rapprochement avec la Russie et une adhésion à l'Union européenne.

PUBLICITÉ Lire la suite

Dans un contexte d’accusation de fraude électorale réciproque des deux principales formations, les Moldaves ont élu dimanche 24 février un Parlement sans majorité claire, laissant présager une nouvelle période d'instabilité. Les résultats doivent être proclamés lundi à 10H00 GMT par la Commission électorale.

Selon les résultats des législatives publiés lundi, le Parti socialiste du président pro-russe Igor Dodon semble avoir pris la tête du scrutin proportionnel avec 31,4 % des voix. L'alliance pro-européenne ACUM a obtenu 26 % et le Parti démocrate du richissime Vlad Plahotniuc, dominant dans le Parlement sortant, 24 %. Aucun autre mouvement ne dépasse le seuil des 6 % nécessaire pour siéger.

Accusations de fraude

Aucun parti n'obtient donc de majorité absolue tranchante sur l'orientation que compte prendre ce pays, partagé depuis des années entre partisans d'un rapprochement avec Moscou, qui ont porté à la présidence en novembre 2016 Igor Dodon, et ceux d'une intégration à l'Union européenne (UE), dont des membres du gouvernement, provoquant des crises politiques à répétition.

Igor Dodon et Vlad Plahotniuc se sont notamment accusés mutuellement d'achats de voix.

L'alliance ACUM rassemble deux partis favorables à l'entrée dans l'UE et l'Otan et dénonce "l'accaparement" par le Parti démocrate des postes à responsabilité dans la politique, la justice et les forces de l'ordre.

Tiraillés entre entre Bruxelle et Moscou

Alors que beaucoup des 3,5 millions d'habitants souhaitent le maintien de relations étroites avec Moscou, d'autres veulent suivre l'exemple de la Roumanie, avec laquelle la Moldavie partage une longue histoire ainsi qu'une langue commune et tournent leurs regards vers l'UE.

Considérée comme l'un des pays les plus pauvres d'Europe avec l'Ukraine, la Moldavie reste aussi aux prises avec un conflit gelé en Transnistrie, un territoire séparatiste pro-russe qui échappe à son contrôle.

Avec AFP et Reuters