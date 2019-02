Foot : Manchester City conserve la Coupe de la Ligue

Manchester City a remporté la Coupe de la Ligue anglaise aux dépens de Chelsea, 4 tirs au but à 3 (0-0), dimanche en finale à Wembley.

"C'était un match serré. Chelsea a bien joué, c'était l'un des matches les plus difficiles de ma carrière. On a bien joué 70 minutes, après on a souffert", a réagi l'entraîneur Pep Guardiola après une finale marquée par la fureur de Maurizio Sarri après le refus de sortir de son gardien Kepa Arrizabalaga.

Sans être brillant, Manchester City a dominé la première heure de jeu, conservant le ballon et occupant la moitié de terrain d'un Chelsea pas inspiré du tout. Mais Agüero n'est resté qu'une menace diffuse, l'attaquant argentin ne parvenant jamais vraiment à se défaire du marquage d'Antonio Rüdiger et David Luiz. En seconde période, les "Blues" ont pris de plus en plus confiance, jusqu'à dominer la fin de match.

Ils ont même cru pouvoir marquer sur une longue ouverture de Willian et un débordement d'Eden Hazard, mais N'Golo Kanté a mis au-dessus (66). Le Belge a une nouvelle fois apporté le danger sur un joli raid solitaire mais Pedro a fini par gâcher(76). Les dix dernières minutes, après les entrées des jeunes Callum Hudson-Odoi et Ruben Loftus-Cheek, ont ensuite été complètement à l'avantage des Londoniens, bien plus en forme.

À n'avoir rien fait pendant au moins soixante minutes, les "Blues" étaient frais. Ils n'en ont toutefois pas profité pendant la prolongation... laissant la finale se diriger vers d'ultimes instants épiques, à la limite du surnaturel. "Je suis épuisé, mais je suis heureux", a d'ailleurs reconnu Guardiola.

