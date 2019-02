Coupe de France : le PSG se qualifie pour les demi-finales face à Dijon

Les Parisiens ont obtenu leur billet pour les demi-finales de la Coupe de France en s'imposant contre Dijon sur le score de 3 à 0. L'Argentin Angel Di Maria a notamment inscrit un doublé.

À une semaine de son choc face à Manchester en huitième de finale retour de la Ligue des champions, le PSG n'a pas eu beaucoup de difficultés face à Dijon en Coupe de France. Le club de la capitale, quadruple tenant du titre, s'est facilement qualifié, mardi 26 février, pour les demi-finales sur le score de 3 à 0 au Parc des Princes.

En l'absence de Neymar et Edinson Cavani toujours blessés et de Kylian Mbappé laissé sur le banc, c'est Angel Di Maria qui a donné le tempo. L'Argentin a ouvert le score dès la 8e minute d'un ballon piqué du pied gauche après avoir été lancé en profondeur par Julian Draxler. Il s'est offert un doublé vingt minutes plus tard toujours du pied gauche.

En seconde période, à la 77e minute, le défenseur Thomas Meunier, victime d'une commotion cérébrale le 9 février contre Bordeaux et qui faisait son retour dans l'effectif, a aggravé la marque pour Paris, servi par Eric Choupo-Moting.

Le PSG reçoit Manchester United le 6 mars en 8e de finale retour de Ligue des champions, fort de l'avantage acquis à l'aller (2-0) en Angleterre.

Dans les autres rencontres des quarts de finale de la Coupe de France, Rennes (L1) reçoit Orléans (L2) mercredi, tandis que Caen (L1) se déplace à Lyon (L1). Enfin, le petit poucet Vitré (N2) affrontera Nantes (L1) mercredi 6 mars à Laval.