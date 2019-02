Cachemire : le Pakistan déclare avoir abattu deux avions indiens

L'armée de l'air pakistanaise a abattu deux avions indiens dans son espace aérien mercredi. La veille, l'Inde avait annoncé avoir mené une "frappe préventive" sur un camp d'entraînement islamiste au Pakistan.

La tension s'intensifie entre les deux frères ennemis d'Asie du Sud. "L'armée de l'air pakistanaise a abattu deux avions indiens dans l'espace aérien pakistanais", a annoncé le porte-parole mercredi 27 janvier sur Twitter. Un des avions est tombé au Cachemire indien et l'autre au Cachemire pakistanais, a-t-il indiqué. "Un pilote indien a été arrêté à terre par les militaires et deux autres (sont) dans la zone", ajoute-t-il sans plus de détails.

Le ministère pakistanais des Affaires étrangères a également indiqué que l'armée de l'air avait mené des frappes "de l'autre côté de la Ligne de contrôle" visant "des cibles non militaires, évitant des pertes humaines et des dommages collatéraux".

"Capacité d'autodéfense"

"Le seul objectif est de démontrer notre droit, notre volonté et notre capacité d'autodéfense", indique le ministère. "Nous n'avons acune intention d'escalade mais sommes entièrement préparés à le faire si nous étions forcés à un tel paradigme".

La veille, New Dehli avait annoncé avoir mené une "frappe préventive" qui a tué un "très grand nombre" de membres d'un groupe islamiste basé au Pakistan, Islamabad dénonçant une "violation" de la frontière de facto dans la région disputée du Cachemire.

Les relations entre les deux pays sont particlièrement tendues depuis l'attentat suicide au Cachemire indien qui a tué au moins 40 paramilitaires indiens le 14 février. Il a été revendiqué par le groupe islamiste insurgé Jaish-e-Mohammed (JeM), basé au Pakistan.

Cashemire : "Le PM indien a tout intérêt à surenchérir les tensions pour séduire les citoyens"

La communauté internationale redoute une escalade entre les deux voisins et rivaux, tous deux dotés de l'arme nucléaire et qui se sont livrés plusieurs guerres dans le passé, notamment au sujet de la région poudrière du Cachemire que tous deux revendiquent. La Chine a d'ailleurs appelé mardi son allié pakistanais ainsi que l'Inde à la retenue. "Nous espérons que l'Inde comme le Pakistan feront preuve de retenue et agiront de manière à stabiliser la situation dans la région et à améliorer leurs relations, plutôt que l'inverse", a déclaré devant la presse le porte-parole de la diplomatie chinoise, Lu Kang.

"Frappe préventive" selon l'Inde, "violation du cessez-le-feu" selon le Pakistan

Le Premier ministre nationaliste indien Narendra Modi, en campagne pour les législatives qui doivent avoir lieu d'ici mai et dont la posture de fermeté semble plaire à l'électorat, a donné carte blanche aux autorités pour mettre fin aux violences séparatistes dans la région himalayenne.

Selon les autorités indiennes, le JeM préparait de nouveaux attentats suicide en Inde. "Au vu du danger immédiat, une frappe préventive est devenue absolument nécessaire", a dit Vijay Gokhale, un haut responsable de la diplomatie indienne, lors d'une conférence de presse, qualifiant ce raid d'"action préventive non militaire" et "spécifiquement ciblée sur le camp de JeM".

New Delhi n'a pas donné officiellement de détails sur les modalités de cette frappe mais la presse locale rapportait qu'elle avait pris la forme d'un bombardement aérien mené par des avions de chasse Mirage 2000. Le Pakistan avait affirmé plus tôt avoir repoussé une brève incursion de l'armée de l'air indienne au-dessus du Cachemire.

"Confrontés à la réponse opportune et efficace de l'armée de l'air pakistanaise, [les avions indiens] ont largué en hâte une charge utile en s'enfuyant, qui est tombée près de Balakot. Pas de victimes ni de dégâts", a indiqué sur Twitter le porte-parole de l'armée pakistanaise, le général Asif Ghafoor.

"L'Inde a commis une violation du cessez-le-feu et nous nous réservons le droit de répondre de façon adéquate", a dénoncé le ministre des Affaires étrangères pakistanais, Shah Mehmood Qureshi.

