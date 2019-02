François de Rugy reçoit les signataires de l'affaire du siècle après une journée aux températures records

Le ministre de la Transition écologique, François de Rugy a reçu mercredi soir 175 signataires de la pétition "l'Affaire du siècle" le jour-même où la France battait son record de température pour un mois de février.

PUBLICITÉ Lire la suite

Alors que plusieurs pays ont battu, mercredi 27 février, le record absolu de température pour un mois de février, le ministre de la Transition écologique, François de Rugy a reçu, mercredi soir, 175 des signataires de la pétition "l’affaire du siècle". Le mouvement, soutenant une action en justice contre l'État pour "inaction climatique" souhaite que "la voix du climat puisse s'exprimer".

Appelant ses interlocuteurs à faire valoir leurs opinions, analyses et propositions, le ministre a déclaré, lors de la réunion, avoir proposé cette rencontre "parce que nous avons pensé qu’il était utile d’avoir un échange avec les citoyens qui se mobilisent sur le climat."

3h de discussion, de l’écoute, de nombreux avis et autant de propositions pour faire avancer notre combat commun pour le climat.



Un grand merci à tous pour votre présence ce soir, votre implication, et ces échanges qui ne resteront pas lettre morte. pic.twitter.com/WyaWncnicx François de Rugy (@FdeRugy) 27 février 2019

"Il faut déclarer l’état d’urgence climatique"

L’appel, bien entendu par les participants, a été l’occasion pour eux de passer en revue des domaines dans lesquels le gouvernement ne fait, selon eux, pas assez pour lutter contre le changement climatique. Parmi eux, les transports, la rénovation énergétique des bâtiments et la réduction des gaz à effet de serre.

"On sait ce qu'il faut faire, mais quand est-ce qu'on commence ?", lance Sarah, 26 ans. "Il faut déclarer l'état d'urgence climatique, c'est maintenant, c'est pas demain, c'est pas dans dix ans", ajoute-t-elle avant d'égrener, sous l'ovation de l'auditoire, 13 autres revendications allant de l'inscription du climat dans la Constitution à la création d'un crime d'écocide (destruction d'un écosystème).

Illustration saillante de "l'urgence climatique" dénoncée par les signataires de la pétition, ce mercredi a également été marqué par le record, en France, de l'après-midi la plus chaude pour un mois de février. 21,3° C de moyenne maximale annoncés par Météo-France (contre 20,2° C pour le précédent record datant du 28 février 1960).

🌡️Un après-midi historiquement doux pour un mois de février : T°C moyenne nationale des maximales, provisoire, de 20,9°C (indicateur thermique national des Tmax de l'ap-midi, panel de 30 stations France) battant ainsi les 20.2°C du 28/02/1960. T°C maxi de la journée à Eus. pic.twitter.com/ZOV3GOaKIl Météo-France (@meteofrance) 27 février 2019

"Fin du monde" et "fin du mois"

La crise des Gilets jaunes a parfois opposé "fin du monde" et "fin du mois", Céline, bénévole à ATD Quart Monde, en profite pour souligner que "les personnes en grande précarité sont les plus impactées" par les conséquences du changement climatique, comme les canicules.

"Les plus précaires vous demandent de changer de cap, en prenant en compte les plus fragiles, c'est l'ensemble de la société qui en bénéficiera", ajoute-t-elle, la voix pleine d'émotion.

Richard, étudiant en école de commerce, pointe quant à lui les lacunes de programmes scolaires. "Ça me rend fou de dire qu'on ne m'a jamais appris ce qu'est l'économie durable !".

Début février, François de Rugy avait lancé un appel sur Facebook aux plus de 2,1 millions de signataires de l'Affaire du siècle pour venir dialoguer avec lui. Comme annoncé, les 100 premiers à répondre devaient être reçus au ministère.

Finalement,175 personnes qui ont été invités, sur les 5 000 réponses à l'appel sur Facebook.

En décembre 2018, les quatre ONG à l’origine de la pétition (Fondation Nicolas Hulot, Greenpeace France, Notre Affaire à Tous et Oxfam France) avaient adressé une requête préalable au gouvernement, accusant l'État de "carence fautive" par son "action défaillante" pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Déçues de la réponse du gouvernement qui a rejeté l'accusation d'inaction, elles ont annoncé qu'elles déposeraient leur recours devant le tribunal administratif de Paris le 14 mars.

"L'urgence climatique impose de tout essayer, y compris la justice. L'Etat ne décide pas tout seul, et si le mandat donné par les citoyens n'est pas respecté, c'est normal de pouvoir le mettre en cause" @CecileDuflot pour #LaffaireDuSiecle à #Justice4Climate L'affaire du siècle (@laffairedusiecl) 20 février 2019

Si François de Rugy avait déclaré mercredi matin que "ce ne [sont] pas dans les tribunaux qu’on fera baisser les gaz à effet de serre", celui-ci avait par ailleurs salué la mobilisation des jeunes pour le climat menée par l'adolescente suédoise Greta Thunberg qui appelle notamment à une "grève mondiale" le 15 mars.

Avec AFP