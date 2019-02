Faut-il s'attendre à une grande annonce ? Donald Trump et Kim Jong-un sont attendus sur l'épineuse question de la dénucléarisation de la Corée du Nord, jeudi 28 février à Hanoï au deuxième et dernier jour de leur sommet . Les deux hommes se retrouveront en tête-à-tête jeudi matin, avant de poursuivre les discussions avec leurs conseillers, selon la Maison Blanche. Sont ensuite prévues une "cérémonie de signature d'un accord conjoint", sans autre détail, et une conférence de presse avant le départ de Donald Trump pour Washington.