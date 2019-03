Banque du climat, salaire minimum… Dans une tribune, Macron détaille ses propositions pour changer l’Europe

Emmanuel Macron a égrené lundi 4 mars une série de propositions pour faire avancer l'Union européenne. Ludovic Marin, AFP

Dans une tribune publiée lundi, le président français Emmanuel Macron exhorte à "reprendre le contrôle de leur destin" et à ne pas céder au "repli nationaliste" et à la "résignation" et dévoile une série de propositions pour faire avancer l'UE.