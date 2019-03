En cette Journée internationale du droit des femmes, focus sur l'égalité entre les femmes et les hommes en matière économique. Si des progrès très nets ont été faits ces dernières années dans le monde, le chemin est encore long.

Outre les informations données dans cette chronique, d'autres exemples à travers le monde montrent bien le chemin qu'il reste à parcourir en termes d'égalité.

En France, une seule femme est à la tête d'une entreprise du CAC 40. Et encore, Isabelle Kocher n'est que directrice générale du groupe Engie, le poste de président ayant été confié à Jean-Pierre Clamadieu.

Aux États-Unis, la Silicon Valley reste un monde impitoyable pour les femmes. En témoignent les affairesde harcèlement chez Uber ou chez Google ces dernières années. Mais au delà de ces affaires médiatiques, il y a aussi des problèmes d’égalité salariale et d’accès à certains postes techniques. Par exemple, les conseils d’administration de Facebook, Apple et Google ne comptent chacun que deux femmes, contre six à sept hommes.

Google qui vient d'ailleurs d’annoncer mettre immédiatement 10 millions de dollars sur la table, puisqu'en 2018, le groupe avait moins bien payé... les hommes que les femmes. Comme quoi, cela peut aller très vite de réparer une injustice !