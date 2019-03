L'actu en dessin : le chemin de croix du Brexit

Le feuilleton du Brexit n'en finit plus. Alors que le Royaume-Uni devait quitter l'Union européenne le 29 mars, Theresa May a demandé à Bruxelles un report de la date de sortie.

Le temps presse pour le Royaume-Uni et pour les Vingt-Sept ! Le 29 mars, date fixée pour le Brexit, est déjà là. L’accord qu’ils avaient trouvé au mois de novembre 2018 a été rejeté deux fois par les députés britanniques. Un nouveau référendum sur cette question n’est plus une option et une sortie de l’Union européenne sans accord équivaudrait à ouvrir la boîte de Pandore et à sauter dans l’inconnu.

Theresa May a demandé au Conseil européen de reporter la date du Brexit au 30 juin. Les Vingt-Sept lui ont offert deux options : un Brexit effectif au 22 mai si les députés britanniques valident l'accord de sortie ou au 12 avril si cet accord est rejeté une troisième fois.

L’agacement de Bruxelles est à son comble et le Royaume-Uni est au bord du précipice.