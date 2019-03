Afrique : vers une plus grande intégration économique

L'intégration économique en Afrique est au cœur des discussions de l'Africa CEO forum, qui se tient les 25 et 26 mars à Kigali, au Rwanda. À ce jour, moins de 20 % des échanges commerciaux se font entre pays du continent, contre 70 % pour l'Union européenne. Comment renforcer l'intégration économique entre les pays du continent pour favoriser les échanges et créer des emplois ? On en parle dans "L'Info éco".