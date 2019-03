Sécurité, environnement, économie : la Chine et l'UE affichent leur volonté de multilatéralisme

Le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker, le président français Emmanuel Macron, la chancelière allemande Angela Merkel et le président chinois Xi Jinping se sont réunis mardi 26 mars à l’Élysée. Philippe Wojazer, Reuters

À l'issue de leur réunion à l'Élysée mardi, Xi Jinping, Emmanuel Macron, Angela Merkel et Jean-Claude Juncker ont appelé au renforcement du multilatéralisme et de la coopération entre la Chine et l'Union européenne.