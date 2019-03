Brexit : un troisième vote aura lieu vendredi sur l'accord défendu par Theresa May

Le président de la Chambre des communes a autorisé la tenue d'un troisième vote des députés britanniques vendredi sur l'accord de Brexit conclu par la Première ministre Theresa May avec l'Union européenne.

"La motion est nouvelle et substantiellement différente", a déclaré le speaker John Bercow, après avoir rejeté la tenue d'un vote la semaine dernière au motif que les députés ne pouvaient réexaminer un texte déjà rejeté. Le gouvernement a décidé de ne présenter vendredi au vote qu'une partie de l'accord, le Traité de retrait, et d'en exclure la Déclaration politique sur la future relation avec l'Union européenne (UE).

La dernière carte de Theresa May

Les deux premières tentatives, le 15 janvier puis le 12 mars, avaient tourné au fiasco pour la Première ministre britannique. Cette dernière a abattu sa dernière carte en informant mercredi soir les parlementaires de son Parti conservateur qu'elle démissionnerait si l'accord de retrait qu'elle a négocié avec les Européens est enfin ratifié par la Chambre des communes.

En mettant sa démission dans la balance, la dirigeante conservatrice a certes rallié à sa cause certains détracteurs de son projet, mais le Parti unioniste démocratique (DUP) d'Irlande du Nord, dont les dix élus à la Chambre des communes sont indispensables à la majorité parlementaire du gouvernement, demeure inflexible : pas question de voter le "Withdrawal Agreement", pas question non plus de s'abstenir.

